Во вторник, 5 января, цены на нефть упали. Все из-за возобновления переговоров между нефтедобывающими государствами по увеличению производства в феврале.

Встреча министров стран ОПЕК+ состоится 5 января в 15:30 по венскому времени. Об этом сообщает Investing.com.

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Как изменилась цена на нефть

► Стоимость фьючерсов на нефть Brent по состоянию на март на лондонской бирже ICE Futures составляет 50,88 доллара за баррель. Это на 0,21 доллара (0,41%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

► Цена февральских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной бирже NYMEX – 47,41 доллара за баррель. Предыдущие торги завершились на уровне 51,09 и 47,62 доллара соответственно.

Оба контракта упали более чем на 1% после того, как ОПЕК и ее союзники не согласовали изменения на нефтедобычу в феврале. Против увеличения объемов производства выступила Саудовская Аравия, однако Россия поддержала такую ​​идею, ссылаясь на восстановление спроса.

Пандемия COVID-19

Аналитики прогнозируют в ближайшие несколько месяцев глубже снижение цены на нефть. Все из-за распространения пандемии коронавируса в Северной Америке, Европе и на Ближнем Востоке, которая замедлила краткосрочного роста спроса.

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