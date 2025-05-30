Ціни на нафту змінили динаміку на ринку

Ціни на нафти змінили динаміку на ринку. На вартість нафти впливають фактори, які пов'язані з ОПЕК+ та США.

Світові ціни на нафту сьогодні

У п'ятницю, 30 травня, еталонні бренди нафти падають в ціні. Крім того, сорт нафти, найімовірніше, завершать тиждень зі спадом, що буде другий тиждень поспіль, інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

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На динаміку на ринку нафти впливає рішення суду в США про блокування тарифів Трампа. Проте адміністрація Трампа досі їх не скасувала, що спровокувало нову хвилю невизначеності. При цьому на ціни на нафту продовжує тиснути потенційне рішення ОПЕК+ щодо збільшення видобутку нафти. Нагадаємо, що в ОПЕК+ розглядають збільшення обсягів видобування нафти навіть попри прогнози про падіння цін на нафту.

Скільки коштує нафта сьогодні

Ціна нафти Brent впали на 31 цент або на 0,48%. Сорт нафти торгується на рівні 63,84 долара за барель. Нафта West Texas Intermediate подешевшала на 31 цент або на 0,51%. Американська нафта наразі коштує 60,63 долара за барель.

За даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: