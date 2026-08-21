Що відбувається з цінами на нафту

Це сталося після того, як США пригрозили запровадити "найжорсткіші санкції в історії", а перебої з постачанням нафти з Близького Сходу не мають ознак завершення, про що пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту Brent знизилися на 17 центів, або 0,18%, до 93,61 долара за барель.

Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) подешевшали на 36 центів, або 0,41%, до 86,47 долара.

Зокрема, за цей тиждень ціна Brent зросла більш ніж на 5,8%, а WTI – на 4,8%. Напередодні обидва сорти досягли найвищих рівнів із 24 липня.

США займають дуже жорстку позицію щодо Ірану: блокада знову діє, а також лунають погрози посилити санкції проти експорту іранської нафти. Саме тому ціни на нафту знову піднялися вище 90 доларів за барель,

– сказала аналітикиня ANZ Соні Кумарі.

Ціни на нафту зросли на тлі занепокоєння щодо тривалого скорочення поставок з боку таких великих виробників нафти, як Саудівська Аравія, Ірак, Об'єднані Арабські Емірати та Кувейт.

Попередня мирна угода між США та Іраном цього тижня втратила чинність, при цьому жодна зі сторін не доклала зусиль для відновлення переговорів.

Нагадаємо, що очільник Міністерства фінансів США Скотт Бессент заявив, що Сполучені Штати введуть проти Ірану "найжорсткіші санкції в історії". Таку заяву він зробив у четвер, 20 серпня.

Водночас ціни на нафту вже демонстрували зростання. Причина полягає у відносинах між США та Іраном. Слід додати, що ще у понеділок, 17 серпня, завершився термін, який передбачений угодою між державами. Він тривав 60 днів. Але остаточної домовленості Вашингтон та Тегеран так і не досягли.