Китай обвалив ціни на важливий кольоровий метал: що відбувається на ринках

Цього тижня на ринку металів відбулись істотні зміни. Ціни на цинк обвалились через запаси у КНР, а вартість міді досягла тримісячного максимуму.

Скільки коштує мідь

У вівторок, 1 липня, на Лондонській біржі металів (LME) мідь подорожчала на 0,9% – до 9 960 доларів за тонну. Раніше під час торгів ціна піднімалася до 9 984 доларів — найвищий рівень з 27 березня, розповідає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Ціни на мідь досягли тримісячного максимуму на тлі скорочення постачань і зростання схильності до ризику, викликаного оптимізмом з приводу можливого укладання торгових угод США з іншими країнами. Вартість цього металу також підтримується зростанням фондових ринків на тлі очікувань прогресу США в переговорах.

Ціни на цинк

На відміну від міді, цинк, навпаки, подешевшав на 0,9% – до 2 728 доларів за тонну. Як зазначається, збільшення запасів у Китаї вказує на слабкий попит з боку найбільшого споживача металу.

Важливо! Цинк, який переважно використовується для гальванізації сталі, з початку року подешевшав більш ніж на 8%.

Слід зазначити, що зростання запасів цього металу у КНР відбувається на тлі спаду, що триває на ринку нерухомості. Попит на цинк стримує також досить млявий стан китайської економіки в цілому.