Ціни на промислові метали та залізну руду зросли після сигналів голови ФРС Джерома Пауелла про можливе зниження процентних ставок в США вже у вересні. Більш м'яка політика Федерального резерву послаблює долар і підтримує попит на сировину.

Чому зросли ціни на метали?

Ціни на промислові метали та залізну руду зросли після виступу голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла на симпозіумі в Джексон-Хоулі. Він дав зрозуміти, що вже наступного місяця центральний банк, ймовірно, піде на зниження процентних ставок, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Як зазначається, трейдери посилили очікування зниження ставки на 25 базисних пунктів у вересні після того, як Пауелл допустив можливість пом'якшення умов запозичень.

Більш м'яка грошово-кредитна політика зазвичай призводить до ослаблення долара США, що робить сировинні товари більш доступними в інших валютах і підтримує попит на промислові метали.

Важливо! Протягом року ціни на основні промислові метали стримувалися побоюваннями щодо падіння попиту з боку Китаю – найбільшого споживача. Інвестори стежили за ознаками уповільнення економіки країни, а також за тим, як США реагують на тарифну політику президента Дональда Трампа.

Які ціни на метали?

У понеділок, 25 серпня, мідь подорожчала на 0,6% – до 11 050 доларів за тонну. Ф'ючерси на залізну руду зросли на 1,7%, досягнувши 102,25 долара за тонну.