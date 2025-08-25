Які курси валют?

У понеділок, 25 серпня, американська валюта зміцнилася на 0,1%, до 1,17 за євро, але залишилася поруч з мінімумом, зафіксованим 28 липня. Щодо фунта стерлінгів долар додав 0,1% та зріс до 1,35, після зниження на 0,8% в попередній сесії, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Щодо єни курс долара виріс на 0,3%, до 147,26, частково відігравши падіння на 1% в п'ятницю. Австралійський долар у понеділок ненадовго піднявся до тижневого максимуму – 0,65 долара, після чого повернувся до 0,64, практично не змінившись.

Що відбувається з доларом?

Виступаючи в п'ятницю на щорічному симпозіумі ФРС США, Пауелл дав зрозуміти, що зниження ставки можливе вже на наступному засіданні центробанку.

Ризики падіння зайнятості посилюються. І якщо вони реалізуються, процес може розвиватися дуже швидко,

– зазначив він.

Як зазначається, трейдери зараз закладають в ціни 84% ймовірністі зниження ставки на чверть пункту з 17 вересня і сукупне ослаблення на 53 базисних пункти до кінця року.

Послання Пауелла з Джексон-Хоула перевищило мінімальні очікування ринку щодо пом'якшення політики після поступового зниження цін ФРС,

— зазначили аналітики Goldman Sachs.

Додатковий тиск на долар чинили атаки президента США Дональда Трампа на керівництво ФРС, що викликало занепокоєння з приводу незалежності регулятора.

Минулого тижня Трамп розкритикував члена Ради керівників регулятора Лізу Кук, заявивши, що відправить її у відставку, якщо вона сама не піде.

Примітно! Раніше Трамп неодноразово критикував Пауелла: спочатку за відмову знижувати ставки в цьому році, а потім – за витрати на реконструкцію будівлі ФРС.

Які курси валют встановив НБУ?

У понеділок, 25 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо іноземних валют: