Цены на промышленные металлы и железную руду выросли после сигналов председателя ФРС Джерома Пауэлла о возможном снижении процентных ставок в США уже в сентябре. Более мягкая политика Федерального резерва ослабляет доллар и поддерживает спрос на сырье.

Почему выросли цены на металлы?

Цены на промышленные металлы и железную руду выросли после выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоули. Он дал понять, что уже в следующем месяце центральный банк, вероятно, пойдет на снижение процентных ставок, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечается, трейдеры усилили ожидания снижения ставки на 25 базисных пунктов в сентябре после того, как Пауэлл допустил возможность смягчения условий заимствований.

Более мягкая денежно-кредитная политика обычно приводит к ослаблению доллара США, что делает сырьевые товары более доступными в других валютах и поддерживает спрос на промышленные металлы.

Важно! В течение года цены на основные промышленные металлы сдерживались опасениями относительно падения спроса со стороны Китая – крупнейшего потребителя. Инвесторы следили за признаками замедления экономики страны, а также за тем, как США реагируют на тарифную политику президента Дональда Трампа.

Какие цены на металлы?

В понедельник, 25 августа, медь подорожала на 0,6% – до 11 050 долларов за тонну. Фьючерсы на железную руду выросли на 1,7%, достигнув 102,25 доллара за тонну.