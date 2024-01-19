Атаки у Червоному морі провокують хаос на ринку одного з найвідоміших напоїв у світі

Напруга у Червоному морі, яке відіграє важливу роль для світової торгівлі, продовжує набирати обертів. Уже фіксують наслідки у різних секторах. Один із них – торгівля кавою.

Торгові шляхи, якими перевозять зерна робусти (сорт широко використовують для створення розчинної кави) зазнають кардинальних змін. Річ у тому, що вартість транспортування зростає, а зміна маршрутів збільшує тривалість рейсів на кілька днів.

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Хаос у Червоному морі потужно б'є по каві

Це також призводить до того, що покупці відмовляються від продукції передового постачальника кави. Йдеться про В'єтнам. Ба більше, вони шукають товар в інших країнах. Зокрема, у Бразилії.

Згідно з даними від Nescafе, на В'єтнам припадає 40% від світового виробництва робусти.

Головна причина – судна з зернами кави з В'єтнаму, які йдуть у Європу, прямують через Червоне море. Це надважливий маршрут для експорту кави з країни. Це не вперше, коли торгівля робустою через Червоне море фактично припиняється. Нагадаємо, що у 2021 році судно заблокувало Суецький канал, що призвело до кардинальних змін на ринку кави.

Проблеми із транспортуванням товарів через Червоне море виникають через атаки хуситів. Чимало компаній ухвалили рішення про зміну маршрутів. Серед них данську компанію Maersk, яка є одним із лідерів галузі. США визнали хуситів, які продовжують атакувати й американські судна, глобальною терористичною групою.

У результаті ф'ючерси на преміальну робусту у січні зросли на понад 30% через перебої у торгівлі. До того ж у 2023 році вартість кави зросла на 60% через дефіцит на ринку, який виник через посуху у В'єтнамі. Тоді як Міжнародна організація кави, ціни на робусту у грудні сягнули пікового рівня за 25 років.