Виділяють відразу кілька причин, які сприяють зростання цін на каву. Вони пов'язані з В'єтнамом та Бразилією.

Варте уваги Інвестиції у сучасному світі: головні плюси та мінуси, про які варто знати всім

Ціни на каву злетіли до максимуму за 16 років

На Лондонській біржі травневі ф'ючерси на каву подорожчали на 4,8% до 3838 доларів. Це пікова ціна з 2008 року. Йдеться про сорт кави робуста.

Ціни штовхають вгору побоювання щодо поганого врожаю у В'єтнамі. Важливо додати, що ця країна є ключовим експортером робусти у світі. Річ у тому, що у країні спека осушує зрошувальні канали, які є на плантаціях.

До теми! У разі поганого врожаю у В'єтнамі на ринках може виникнути дефіцит кавових зерен. Згідно з даними від Nescafе, на В'єтнам припадає 40% від світового виробництва робусти.

Крім того, на тлі вище згаданих подій, дорожчає й кава сорту арабіка преміумкласу. Зокрема, на торгах у Нью-Йорку ф'ючерси на арабіку додали в ціні 3%, перетнувши позначку у 2 долари за фунт вперше з грудня 2023 року.

З іншої сторони брокери повідомляють про зростання попиту на зерна арабіки нижчої якості у Бразилії, яка теж відіграє важливу роль на ринку кави. Їх можуть використовуватися як заміна робусти в сумішах. Виділяють ще кілька моментів:

У цю пору року доступність до бразильської арабіки нижча, адже новий урожай розпочнеться лише у травні;

При цьому заявляють, що перспективи майбутнього врожаю арабіки у Бразилії сприятливі.

Також зростанню цін сприяють низькі запаси кавових зерен на складах, оскільки, які обсмажують каву, зменшували обсяги закупівлі. Вони робили ставку на зниження ціни.

Нагадаємо, що поточне ралі контрактів на какао уже назвали історичним, адже їхня вартість з початку року зросла вдвічі. Наслідки зростання ф'ючерсів на ринку можуть вплинути на ціни на шоколад.