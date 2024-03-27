Здавалося неймовірним: чому какао встановило новий рекорд та як це може "вдарити" по кожному

Ф'ючерси на какао-боби продовжують стрімко дорожчати. Ба більше, ціни перетнули важливу позначку.

Поточне ралі контрактів на какао уже назвали історичним. Їхня вартість з початку року зросла вдвічі. Наслідки зростання ф'ючерсів на ринку можуть вплинути на ціни на шоколад.

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Какао продовжує стрімко зростати в ціні

Ринок намагається впоратися із поганим врожаєм какао у низці країн Західної Африки, які мають ключове значення для всієї індустрії. До того ж світ на шляху до третього поспіль щорічного дефіциту поставок какао-бобів.

Серед важливих факторів впливу виділяють такі:

Сектор стикнувся із наслідками низької оплати праці фермерів, які займаються вирощуванням какао.

Крім того, на ринок впливає фактор занепокоєння щодо можливості придбати достатньо какао-бобів.

Наприкінці лютого, березневі ф'ючерси на какао-боби досягли 6340 доларів за тонну на товарній біржі у Нью-Йорку. Уже тоді на ринку фіксували повернення історичних максимумів.

Також враховують зростання тиску ще й на фінансовому ринку, оскільки деякі трейдери продавали ф'ючерси на какао з метою хеджування фізичних запасів (засіб обмеження ризику шляхом укладання протилежної угоди). Річ у тому, що поки вони очікують на завершення контрактів, існує потреба у готівці для виконання маржин-колів за збитками за деривативами.

Загалом вартістю ф'ючерсів на какао зросли на 4,5% до 10 080 доларів США за тонну. Всього кілька місяців тому така динаміка виглядала як щось неймовірне.