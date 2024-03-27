Казалось невероятным: почему какао установило новый рекорд и как это может "ударить" по каждому

Фьючерсы на какао-бобы продолжают стремительно дорожать. Более того, цены пересекли важную отметку.

Текущее ралли контрактов на какао уже назвали историческим. Их стоимость с начала года выросла вдвое. Последствия роста фьючерсов на рынке могут повлиять на цены на шоколад.

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Какао продолжает стремительно расти в цене

Рынок пытается справиться с плохим урожаем какао в ряде стран Западной Африки, которые имеют ключевое значение для всей индустрии. К тому же мир на пути к третьему подряд ежегодному дефициту поставок какао-бобов.

Среди важных факторов влияния выделяют следующие:

Сектор столкнулся с последствиями низкой оплаты труда фермеров, которые занимаются выращиванием какао.

Кроме того, на рынок влияет фактор беспокойства о возможности приобрести достаточно какао-бобов.

В конце февраля, мартовские фьючерсы на какао-бобы в марте достигли 6340 долларов за тонну на товарной бирже в Нью-Йорке. Уже тогда на рынке фиксировали возвращение исторических максимумов.

Также учитывают рост давления еще и на финансовом рынке, поскольку некоторые трейдеры продавали фьючерсы на какао с целью хеджирования физических запасов (средство ограничения риска путем заключения противоположной сделки). Дело в том, что пока они ожидают завершения контрактов, существует потребность в наличности для выполнения маржин-колов по убыткам по деривативам.

В общем стоимостью фьючерсов на какао выросли на 4,5% до 10 080 долларов США за тонну. Всего несколько месяцев назад такая динамика выглядела как нечто невероятное.