Аби правильно використовувати інформацію, перш за все потрібно розуміти, які види інформації існують і як вони впливають на вартість фінансових інструментів. Більше про це та можливості для інвесторів – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Варте уваги Від центробанків до долара та нафти: що прогнозують експерти на другий квартал 2024 року

Основні типи фінансової інформації

Фундаментальна інформація . Йдеться про макроекономічні дані. Наприклад, показники інфляції та безробіття в країні, а також дані про фінансовий стан компаній (доходи, прибуток, активи).

. Йдеться про макроекономічні дані. Наприклад, показники інфляції та безробіття в країні, а також дані про фінансовий стан компаній (доходи, прибуток, активи). Дані про новини та події, що відбуваються у світі . До цього типу можна віднести інформацію про природні та техногенні катастрофи, війни, політичні та інші події.

. До цього типу можна віднести інформацію про природні та техногенні катастрофи, війни, політичні та інші події. Різні думки експертів, аналітиків чи звичайних інвесторів. Це можуть бути як прогнози від провідних аналітиків потужної фінансової компанії, так і просто чутки, які поширюють у соціальних мережах.

Важливо! Також варто відзначити такий тип інформації, як технічний аналіз, що базується на вивченні динаміки котирувань на ринку.

Як інформація впливає на фінансові ринки / Фото Unsplash

Як інформація може вплинути на динаміку активів на фінансових ринках

Інформація, особливо якщо вона є унікальною і важливою, може швидко змінити сприйняття вартості активу інвесторами. Наприклад, новина про те, що якась компанія випускає інноваційний продукт або отримала добрий прибуток за підсумками кварталу, може спричинити подорожчання її цінних паперів.

Так само дані про інфляцію, безробіття, прогнози щодо економічного зростання або зміни в законодавстві можуть стати причиною суттєвих коливань курсу, для прикладу, тієї чи іншої валюти. Це, зокрема, є основою інсайдерської торгівлі – укладання угод тими інвесторами, які мають ще неопубліковані дані, які можуть вплинути на динаміку активу після публікації. У більшості країн світу така торгівля заборонена національним законодавством.

Як інформація впливає на фінансові ринки / Фото Unsplash

Проте вплинути на вартість фінансового інструменту можуть не лише офіційні дані, а й просто неперевірені чутки. Зокрема, іноді в соціальних мережах починають поширювати інформацію, наприклад, про швидке зростання котирувань того чи іншого активу. Поступово на неї звертають увагу все більше трейдерів, які також починають активніше купувати інструмент, сприяючи його подорожчанню.

Така "процедура" відома під назвою Pump and Dump, що перекладають як "накачування та скидання". Як правило, після штучного збільшення вартості активу, організатори схеми його продають за завищеними цінами. Наступний етап – припинення поширення відповідної інформації, що призводить до повернення активу до колишніх цінових рівнів та збитків для інших інвесторів.

Як використати інформацію на фінансовому ринку

Щоб правильно використовувати інформацію для отримання прибутку, потрібно враховувати кілька факторів. По-перше, необхідно бути в курсі подій та швидко реагувати на нові дані. По-друге, важливо використовувати максимальну кількість джерел інформації, а також комбінувати використання як фундаментальних даних, так і даних технічного аналізу, і безумовно стежити за новинним фоном і думкою інших учасників ринку. По-третє, варто зважати на те, щоб джерела даних, які використовують, надавали перевірену та правдиву інформацію.

Як інформація впливає на фінансові ринки / Фото Unsplash

Не менш важливо обрати торгову платформу, яка дозволить зручно інвестувати у різні активи, стежити за новинами та аналізувати ринки. Однією з таких платформ є Libertex від Forex Club. У цій платформі інвесторам доступно понад 300 різних фінансових активів: від CFD-контрактів (Contracts For Difference, контракти на різницю цін) на акції, які дають змогу заробляти на динаміці котирувань без фізичного постачання, до криптовалют.

З Libertex можна працювати як з комп'ютерів через вебінтерфейс, так і з мобільних телефонів, за допомогою додатків для iOS і Android. Крім того, платформа пропонує своїм клієнтам стрічку фінансових та аналітичних новин, а також безплатні інструменти технічного аналізу, які дозволяють самостійно прогнозувати подальшу динаміку котирувань.

Перші кроки та корисні опції для інвесторів

Почати інвестувати та отримати можливість заробити з платформою Libertex досить просто. Для цього достатньо зробити кілька кроків. Алгоритмі дій такий:

Відкрити та поповнити рахунок;

Вибрати актив та суму інвестиційної угоди;

Після цього потрібно визначитися з напрямком угоди та натиснути кнопку “купити”, аби отримати дохід на зростанні, або – “продати”, щоб монетизувати зниження обраного інструмента;

Далі залишиться лише закрити угоду в тому ж вікні, коли прибуток досягне бажаного рівня.

Як інформація впливає на фінансові ринки / Фото Unsplash

До того ж можна здійснити кілька угод на безплатному деморахунку, який пропонує Libertex, використовуючи віртуальні 50 тисяч доларів. Це допоможе розібратися в особливостях роботи платформи та навчитися правильно інвестувати кошти. Після цього в один клік можна перейти на реальний рахунок, щоб почати заробляти по-справжньому.

Уже понад 2,9 мільйона початківців та досвідчених інвесторів з усього світу уже обрали цю платформу для інвестицій та заробітку. Приєднуйтесь до успішних інвесторів, стежте за інформаційними потоками, аналізуйте ринок та отримуйте прибуток на фінансових ринках разом із Libertex від Forex Club.

Пам'ятка про ризики! Торгівля фінансовими інструментами – це ризикова діяльність, яка може приносити як прибуток, так й збитки. Розмір можливих збитків обмежений сумою депозиту.