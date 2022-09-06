В Uniper підкреслили, що вартість газу зростає, оскільки росія скоротила постачання сировини до країн Європи.

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Ціна газу у Європі може зрости ще більше

Генеральний директор німецької компанії Клаус-Дітер Мобах заявив, що на сьогодні існує гостра потреба чіткого розв'язання проблеми зі стрімким подорожчанням газу. Адже це впливає на споживачів, що особливо актуально перед початком нового опалювального сезону.

До теми! Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила у вересні 2022 року, що загалом сховища для газу в Євросоюзі заповнили на 80%.

За його словами, найгірше ще попереду. Мобах додав, що має на меті розповісти політикам про похмурі перепекти. Зокрема, він підкреслив, що наразі на гуртовому ринку ціни у 20 разів перевершують цей показник у порівнянні з тим, що було 2 роки тому. Бізнесмен також закликав відкрито обговорювати варіанти розв'язання цієї проблеми.

Що відбувається з цінами на газ у Європі

Загалом вартість природного газу у регіоні зросла на 300% з початку поточного року. Одна з ключових причин – постійне скорочення постачання сировини державою-агресоркою. У результаті це зменшує пропозицію та штовхає ціни вгору. Ф'ючерси на TTF, які є еталоном цін на газ у Європі, цього вівторка навіть подешевшали на 10,5% до 225 євро (222,68 долара) за мегават-годину.

Проте на вчорашніх торгах вони злетіли в ціні аж на 36% після новин про те, що росія знову зупинила постачання газу на невизначений термін через трубопровід "Північний потік 1", який має важливе значення. На момент створення цього матеріалу, вартість газу на ринку коливається на рівні 239,84 євро за мегават-годину, згідно з даними TradingEconomics.

Цікаво! Перед цим держава-агресорка зменшила обсяги потоків газу до 20% від загальних своїх потужностей, а також на 10 діб закрила трубопровід для проведення щорічного обслуговування.

Лідери країн Європи звинуватили росію у перетворенні енергетики на збою з метою відповісти на санкції Заходу та бойкоту після повномасштабного нападу на Україну. Наразі такі країни як Франція, Німеччина та Італія активно шукають шляхи накопичення сировини до того, як вдарить холод.

Німеччина, яка співпрацювала з росією в енергетичному секторі майже 50 років, уже відчула на собі удар найскладнішої кризи у цьому секторі у Європі. Зокрема, Мобах додав, що навіть якщо росія завершить війну відносини між Uniper та компанією "газпром" залишаться неповноцінними, тому вони зосередженні на заміні російського газу.

За словами бізнесмена, ціни навряд чи ціни підуть донизу відразу після завершення війни. Він наголосив, що це буде тягарем як для споживачів, так і для всього сектору протягом наступних кількох років.