У Брюсселі, для прикладу, враховують конфлікт на Близькому Сході та ймовірну диверсію на газопроводі Balticconnector. Річ у тому, що на цьому тлі вартість блакитного палива може зрости.

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В ЄС остерігаються нової газової кризи

У зв'язку з цим Євросоюз вивчає опцію щодо продовження обмеження цін на газ, яке запровадили ще у лютому після кількох тижнів досить інтенсивних переговорів. В Єврокомісії додали, що цей крок не призвів до жодних негативних наслідків після набуття чинності. Зокрема, у минулому цього остерігалися у Німеччині та Австрії, які заявляли, що це може спровокувати викривлення ринків та дефіциту поставок.

Проте за даними Єврокомісії, ціни на блакитне паливо на сьогодні майже на 90% нижчі, ніж роком раніше. Проте чиновники та дипломати ЄС, що попри нижчі ціни на енергоносії та рекордні обсяги резервів на ситуацію може вплинути війна між Ізраїлем та ХАМАС. Нагадаємо, що ціни на газ з 7 жовтня зросли на 35%.

Також особливу увагу приділяють можливим диверсіям на газовій інфраструктурі. Саме тому, вони вважають, що краще було б підстрахуватися. Особливо це актуально після 2022 року. Тоді ціни на газ у Європі злетіли до понад 300 євро за мегават-годину на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді у ЄС домовилися, що цінова стеля на газ почне діяти, якщо його вартість буде на рівні 180 євро за мегават-годину протягом трьох днів поспіль.