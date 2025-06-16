Скільки коштує імпортний газ для України: ціни на хабах Європи
- Ціни на газ на нідерландському хабі TTF становлять 34-36 євро за мегават-годину, що дорівнює 16-17 гривням за кубометр.
Для зменшення вартості імпорту газу Україні варто укладати довгострокові контракти або брати участь у платформі спільних закупівель газу AggregateEU.
Через проблеми з видобутком та зменшення запасів у сховищах, в Україні відчувається дефіцит природного газу. Щоб підготуватися до опалювального сезону, його потрібно купувати в Європі, однак ціни там високі.
Які наразі ціни на газових хабах Європи
На нідерландському хабі TTF природний газ продається за ціною від 34 до 36 євро за мегават-годину. Таким чином один кубометр коштує близько 16-17 гривень, розповів експерт з енергетики DiXi Group Андрій Урста у коментарі 24 Каналу.
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За словами експерта, ціни на газ з поставкою наступного місяця приблизно такі ж самі.
Слід також враховувати вартість транспортування газу до кордону України – це додаткові 2 – 3 євро за мегават-годину або 1 – 1,5 гривні на одному кубічному метрі,
– пояснює Урста.
На кінцеву вартість газу впливають також інші фактори:
- В Україні оператором газотранспортної системи також стягуються кошти за транспортування газу – 0,5 гривні за кубічний метр.
- Газ, що імпортується з Європи, закачують у сховища, що теж підвищує вартість палива, адже закачування, зберігання і подальший відбір газу потребує додаткових витрат.
Як можна зменшити вартість газу
Експерт говорить, що спосіб зробити закупівлю газу для України дешевшою є – потрібно укласти довгострокові контракти на постачання блакитного палива.
Проте слід мати на увазі, що ціна на спотових ринках може і різко падати, а таким чином може бути в певні періоди вигіднішою за довгострокові контракти,
– зазначає Урста.
Також, за його словами, українські компанії можуть взяти участь у платформі спільних закупівель газу AggregateEU, щоб отримати кращі ціни на імпорт енергоресурсу.
Що відомо про платформу AggregateEU
AggregateEU – це інструмент ЄС для спільних закупівель природного газу, створений, щоб об’єднати покупців та продавців з метою уникнення значних коливань цін.
Він є частиною Європейської енергетичної платформи, яка була створена у відповідь на енергетичну кризу, спричинену війною в Україні та перебоями з постачанням газу з Росії.