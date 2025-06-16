Какие сейчас цены на газовых хабах Европы
На нидерландском хабе TTF природный газ продается по цене от 34 до 36 евро за мегаватт-час. Таким образом один кубометр стоит около 16-17 гривен, рассказал эксперт по энергетике DiXi Group Андрей Урста в комментарии 24 Каналу.
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По словам эксперта, цены на газ с поставкой в следующем месяце примерно такие же.
Следует также учитывать стоимость транспортировки газа до границы Украины – это дополнительные 2 – 3 евро за мегаватт-час или 1 – 1,5 гривны на одном кубическом метре,
– объясняет Урста.
На конечную стоимость газа влияют также другие факторы:
- В Украине оператором газотранспортной системы также взимаются средства за транспортировку газа – 0,5 гривны за кубический метр.
- Газ, что импортируется из Европы, закачивают в хранилища, что тоже повышает стоимость топлива, ведь закачка, хранения и последующий отбор газа требует дополнительных затрат.
Как можно уменьшить стоимость газа
Эксперт говорит, что способ сделать закупку газа для Украины дешевле есть – нужно заключить долгосрочные контракты на поставку голубого топлива.
Однако следует иметь в виду, что цена на спотовых рынках может и резко падать, а таким образом может быть в определенные периоды выгоднее долгосрочных контрактов,
– отмечает Урста.
Также, по его словам, украинские компании могут принять участие в платформе совместных закупок газа AggregateEU, чтобы получить лучшие цены на импорт энергоресурса.
Что известно о платформе AggregateEU
AggregateEU – это инструмент ЕС для совместных закупок природного газа, создан, чтобы объединить покупателей и продавцов во избежание значительных колебаний цен.
Он является частью Европейской энергетической платформы, которая была создана в ответ на энергетический кризис, вызванный войной в Украине и перебоями с поставками газа из России.