Какие сейчас цены на газовых хабах Европы

На нидерландском хабе TTF природный газ продается по цене от 34 до 36 евро за мегаватт-час. Таким образом один кубометр стоит около 16-17 гривен, рассказал эксперт по энергетике DiXi Group Андрей Урста в комментарии 24 Каналу.

Смотрите также Стало известно, почему в Украине может подорожать газ

По словам эксперта, цены на газ с поставкой в следующем месяце примерно такие же.

Следует также учитывать стоимость транспортировки газа до границы Украины – это дополнительные 2 – 3 евро за мегаватт-час или 1 – 1,5 гривны на одном кубическом метре,

– объясняет Урста.

На конечную стоимость газа влияют также другие факторы:

В Украине оператором газотранспортной системы также взимаются средства за транспортировку газа – 0,5 гривны за кубический метр.

Газ, что импортируется из Европы, закачивают в хранилища, что тоже повышает стоимость топлива, ведь закачка, хранения и последующий отбор газа требует дополнительных затрат.

Как можно уменьшить стоимость газа

Эксперт говорит, что способ сделать закупку газа для Украины дешевле есть – нужно заключить долгосрочные контракты на поставку голубого топлива.

Однако следует иметь в виду, что цена на спотовых рынках может и резко падать, а таким образом может быть в определенные периоды выгоднее долгосрочных контрактов,

– отмечает Урста.

Также, по его словам, украинские компании могут принять участие в платформе совместных закупок газа AggregateEU, чтобы получить лучшие цены на импорт энергоресурса.