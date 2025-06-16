Які наразі ціни на газових хабах Європи

На нідерландському хабі TTF природний газ продається за ціною від 34 до 36 євро за мегават-годину. Таким чином один кубометр коштує близько 16-17 гривень, розповів експерт з енергетики DiXi Group Андрій Урста у коментарі 24 Каналу.

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За словами експерта, ціни на газ з поставкою наступного місяця приблизно такі ж самі.

Слід також враховувати вартість транспортування газу до кордону України – це додаткові 2 – 3 євро за мегават-годину або 1 – 1,5 гривні на одному кубічному метрі,

– пояснює Урста.

На кінцеву вартість газу впливають також інші фактори:

В Україні оператором газотранспортної системи також стягуються кошти за транспортування газу – 0,5 гривні за кубічний метр.

Газ, що імпортується з Європи, закачують у сховища, що теж підвищує вартість палива, адже закачування, зберігання і подальший відбір газу потребує додаткових витрат.

Як можна зменшити вартість газу

Експерт говорить, що спосіб зробити закупівлю газу для України дешевшою є – потрібно укласти довгострокові контракти на постачання блакитного палива.

Проте слід мати на увазі, що ціна на спотових ринках може і різко падати, а таким чином може бути в певні періоди вигіднішою за довгострокові контракти,

– зазначає Урста.

Також, за його словами, українські компанії можуть взяти участь у платформі спільних закупівель газу AggregateEU, щоб отримати кращі ціни на імпорт енергоресурсу.