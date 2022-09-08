Енергетична криза та газовий шантаж росії: Ілон Маск запропонував вихід для Європи

У 2022 році ситуація на енергетичному ринку вкрай непроста. Зокрема, нафту та газ лідер росії використовує нафту та газ задля шантажу Європи. Через це виникла загроза енергетичної кризи.

Головна мета росії – пом'якшення санкцій Заходу щодо технологій та фінансового сектору. Нагадаємо, що у березні Євросоюз заявив про намір скоротити імпорт газу від держави-агресорки на дві третини за рік.

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Газовий шантаж Європи

Експерти наголошують, що путін використовує енергоносії як зброю, щоб послабити підтримку України з боку Європи. Річ у тому, що енергетична криза може спровокувати спіраль економічного спаду та соціальної напруги в регіоні. Крім того, у світі все частіше говорять про потенційну рецесію на глобальному рівні.

Рецесія – це фаза циклу економіки у рамках якої фіксують загальне зниження економічної активності. Зазвичай рецесії трапляються під час загального зниження витрат.

З наближенням нового опалювального сезону вдасться реально виміряємо вплив російської загрози, адже багато європейських країн, на жаль, залежать від газу, який постачає агресор. Зокрема, Німеччина, яка є однією з найпотужніших економік блоку.

Очільник німецької компанії Uniper вважає, що ціни на сировину можу зрости ще більше. Цікаво, що з початку року цей показник пішов вгору на 300%. За його словами, найгірше ще попереду. Додають, що низка країн активно шукає шляхи накопичення сировини до того, як почнуться холоди. Серед них:

Франція,

Німеччина,

Італія.

Наголосимо, що раніше очільниця Європейської комісії повідомила, що газові сховища ЄС уже заповнені на 80%. Станом на вечір 8 вересня вартість природного газу у Європі коливається на рівні 220,54 євро за мегават-годину, за даними TradingEconomics.

Пропозиція Ілона Маска

Американський мільярдер, очільник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск не лише ретельно стежить за розвитком глобальної геополітичної ситуації, але й запропонував один із варіантів для Європи у контексті зменшення залежності від російських газу та нафти.

Бізнесмен, який на сьогодні є найбагатшою людиною світу, вважає, що найбільш реалістичний сценарій для досягнення цієї цілі – збільшення обсягів виробництва ядерної енергії. На момент створення цього матеріалу, Forbes оцінює капітал Маска у 262 мільярди доларів.

Це божевільно з точки зору національної безпеки та шкідливо для навколишнього середовища закривати їх,

– наголосив мільярдер.

Цікаво, що ядерна енергетика також є один із 10 пунктів плану від Міжнародного енергетичного агентства, який запропонували Європейському Союзу задля зменшення залежності від російської сировини більше ніж на третину, одночасно підтримуючи Європейську зелену угоду.