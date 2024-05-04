НБУ спрогнозував, як зміниться ціна на нафту та газ в найближчі роки

У 2024 році очікується відносна стабільність світових цін на нафту, тоді як ціни на газ в Європі істотно знизяться. Про це свідчать дані "Інфляційного звіту" Національного банку України, опублікованого у квітні 2024 року.

Коливання ціни на нафту

За прогнозами НБУ, у поточному році світові ціни на нафту будуть коливатися в діапазоні 80-90 доларів за барель.

Читайте також Нафта дорожчає, але ринок очікує на різкий спад: що відбувається з цінами

Серед причин такого коливання – рекордні рівні видобутку в США та активне збільшення виробництва в Лівії, Ірані та Анголі, що контрастує зі слабким попитом у Китаї та тисне на зниження цін.

! Водночас політика ОПЕК+ з обмеження пропозиції та збільшення попиту у США та Європі, допоможуть утримати ціни на стабільному рівні. Прогнозується, що у наступні роки ціни на нафту знизяться через формування профіциту пропозиції.

Прогноз на три роки

Згідно з даними НБУ, середня ціна на нафту марки Brent у 2023 році знизилася на 17,2% до 82,6 доларів за барель.

Очікується, що ціни зміняться так:

у 2024 році ціна зросте на 2,2% до 84,4 доларів;

у 2025 році знизиться на 11,5% до 74,7 доларів;

у 2026 році ще зменшиться на 2,1% до 73,1 доларів за барель.

Ціни на газ

Згідно з прогнозом, ціни на природний газ в Європі будуть знижуватися, завдяки збільшенню виробництва зрідженого природного газу. Ціни зміняться через збільшення поставок російського газу до Китаю та Індії, що зменшить конкуренцію за СПГ в азійських країнах.

Також на динаміку позитивно впливає збільшення виробництва енергії з відновлюваних джерел і збалансоване накопичення запасів.

Ціновий прогноз

! Втім, геополітична напруженість залишається важливим фактором невизначеності. Зокрема, через загрози судноплавству в Червоному морі, що призвели до здорожчання палива і та подовження термінів доставки. Це може спричинити відновлення цінового тиску на ринках енергоносіїв у випадку подальшої ескалації.

Згідно з даними НБУ, у 2023 році ціни на газ на хабі TTF у Нідерландах знизилися на 65,7%, досягнувши 465,6 доларів за тисячу кубометрів.

Прогнозується така зміна цін: