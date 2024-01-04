Согласно прогнозу, нынешняя зима должна стать одной из самых теплых за последние несколько лет. На этом фоне, спрос на топливо для отопления снижается.

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Погода диктует цены на газ

Следовательно стоимость газовых фьючерсов в США упала на 35%, если сравнивать с показателями за январь прошлого года Более того, это достаточно резкое изменение после того, как цены на голубое топливо достигли рекордного уровня за 14 лет в 2022 году. Главная причина – полномасштабное вторжение России в Украину.

Пока геополитическая напряженность в мире отошла на второй план после погодных условий. В частности, выделяют следующие моменты:

В декабре Центральном парке Нью-Йорка фиксировали по существу весеннюю температуру;

Частично это связывается с потеплением тропической части Тихого океана. Мол, это может быть причиной того, что потепление на севере США в зимний период.

В то же время, цены получили определенную поддержку от экспорта сжиженного газа. Сегодня именно США – это один из главных поставщиков этого сырья в мире. Однако в Европе, активно сотрудничающей с США, ситуация с погодными условиями схожа даже с учетом похолодания в странах Скандинавии, поэтому спрос падает.

Сообщают, что фьючерсы на газ 2 января упали до самого низкого уровня почти за пять месяцев. 340 долларов за тысячу кубометров. Однако трейдеры отмечают, что ситуация на рынке газа может резко измениться, как это уже бывало. В то же время большинство из них пока демонстрируют "медвежьи настроения". Напомним, что это означает, что они ставят падение цен на газ.