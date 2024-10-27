Золото на шляху до нового рекорду, а срібло та мідь опинилися під тиском

Ціни на золото, срібло та мідь за тиждень знову змінилися. На ринок дорогоцінних металів впливають президентські вибори у США та Близький Схід.

Як змінилася ціна золота, срібла та міді за останній тиждень

На кінець тижня, який завершився 25 жовтня, золото подорожчало до 2740 доларів за унцію. Дорогоцінний метал отримав підтримку від геополітичної напруженості на Близькому Сході, а також наближення президентських виборів у США, інформує Trading Economics.

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Ці фактори сприяють зростанню попиту на золото, який є активом-прихистком. З початку року дорогоцінний метал зріс в ціні на понад 32%. Нагадаємо, що до кінця 2025 року золото може подорожчати до 3 тисяч доларів за унцію. Це прогноз від Bank of America.

Тоді як срібло зупинилася на рівні 33,68 долара за унцію, згідно з даними Markets Insider. Метал у п'ятницю, 25 жовтня, зафіксував спад на 0,15%. Срібло різко відійшло від пікового рівня за 12 років. Крім того, на початку тижня метал подешевшав на понад 3%.

У п'ятницю ціна на мідь стабілізувалася на рівні 4,31 долара за фунт (0,45 кілограма). Ціна на метал виграла від незначного знецінення долара, оскільки інвестори продовжують оцінювати перспективи монетарної політики Федерального резерву, а також наближення президентських виборів у США.

Крім того, фіксували значний імпорт міді до першої економіки світу через великий попит та обмеження внутрішнього виробництва. Водночас тонна міді на кінець тижня коштувала 9602,5 долара, інформує LME.

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