Золото на пути к новому рекорду, а серебро и медь оказались под давлением

Цены на золото, серебро и медь за неделю снова изменились. На рынок драгоценных металлов влияют президентские выборы в США и Ближний Восток.

Как изменилась цена золота, серебра и меди за последнюю неделю

На конец недели, которая завершилась 25 октября, золото подорожало до 2740 долларов за унцию. Драгоценный металл получил поддержку от геополитической напряженности на Ближнем Востоке, а также приближения президентских выборов в США, информирует Trading Economics.

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Эти факторы способствуют росту спроса на золото, который является активом-убежищем. С начала года драгоценный металл вырос в цене более чем на 32%. Напомним, что к концу 2025 года золото может подорожать до 3 тысяч долларов за унцию. Это прогноз от Bank of America.

Тогда как серебро остановилось на уровне 33,68 доллара за унцию, согласно данным Markets Insider. Металл в пятницу, 25 октября, зафиксировал спад на 0,15%. Серебро резко отошло от пикового уровня за 12 лет. Кроме того, начале недели металл подешевел более чем на 3%.

В пятницу цена на медь стабилизировалась на уровне 4,31 доллара за фунт (0,45 килограмма). Цена на металл выиграла от незначительного обесценивания доллара, поскольку инвесторы продолжают оценивать перспективы монетарной политики Федерального резерва, а также приближение президентских выборов в США.

Кроме того, фиксировали значительный импорт меди в первую экономику мира из-за большого спроса и ограничения внутреннего производства. В то же время тонна меди на конец недели стоила 9602,5 доллара, информирует LME.

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