Оновлені тарифи: які ціни на чорні та кольорові метали в Україні
- Ціни на металобрухт в Україні зростають через економічні фактори, включаючи підвищення цін на електроенергію.
- Середні ціни на брухт: чорні метали – 3-5 грн/кг, мідь – 280-320 грн/кг, латунь – 180-200 грн/кг, алюміній – 50-80 грн/кг.
Ціни на металобрухт в Україні формуються під впливом низки економічних факторів і постійно змінюються. Наразі спостерігається тенденція до подорожчання як чорного, так і кольорового металу.
Що відбувається у металургійному секторі України?
Постійне зростання цін на електроенергію в Україні ставить під загрозу подальше існування енергоємних галузей, зокрема металургії. За словами ексміністерки енергетики Ольги Буславець, у 2021 році частка витрат на електроенергію в собівартості продукції "АрселорМіттал Кривий Ріг" становила 7%, а у 2025 році сягнула вже 20%, пише 24 Канал з посиланням на GMK Center.
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За її словами, така динаміка може призвести до втрати металургійного виробництва як сектора – з відповідним падінням ВВП, масовими звільненнями та необхідністю імпорту металу для відновлення країни.
Буславець назвала головні причини зростання цін на електроенергію:
- Відсутність конкуренції на ринку;
- Зруйновані потужності та дефіцит генерації;
- Регіональний дисбаланс — генерація зосереджена на заході, а промисловість — у центрі та на сході;
На її думку, без державної підтримки енергоємної промисловості в умовах війни та нестабільності металургія не зможе зберегтися. Буславець нагадала, що у 2020 році вже діяли спецмеханізми закупівлі електроенергії за фіксованими цінами, і подібну практику можна відновити.\
Скільки коштує металобрухт чорних і кольорових металів в Україні у серпні?
Ціни на металобрухт в Україні формуються під впливом кількох чинників. Вони залежать від типу та стану металу, його чистоти та розміру фрагментів. Вартість може змінюватися й залежно від обсягу – більші партії зазвичай оцінюються дорожче.
Важливо! Розцінки в пунктах приймання вторсировини можуть сильно різнитися навіть у межах одного міста.
Середні ціни на брухт в Україні:
- чорні метали – 3 – 5 гривень за кілограм;
- мідь – 280 – 320 гривень за кілограм;
- латунь – 180 – 200 гривень за кілограм;
- алюміній – 50 – 80 гривень за кілограм.