Ситуація радикально змінюється: яка ціна на золото зараз

Вартість золота почала знижуватись. Вона падає на фоні категоричних заяв представників ФРС. Адже імовірність зниження ставки зменшилась.

Як змінилась ціна золота?

Вартість золота впала на 0,6%. Тепер ціна цього металу складає – 4 145,49 долара за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Для розуміння, за даними Reuters, 20 жовтня золото встановило ціновий рекорд. Тоді одна унція коштувала – 4 381,21 долара.

Цікаво! З початку тижня вартість золота зросла на 3,7%.

Зауважимо, що уряд США "відкрився" після шатдауна, який тривав 43 дні. Ця зміна спричинила порушення потоків ключових економічних даних.

Фондові ринки впали після глобального розпродажу, спровокованого негативними сигналами ФРС. Деякі посадовці Федеральної резервної системи посилалися на побоювання щодо інфляції та відносну стабільність ринку праці після двох знижень ставок на початку цього року,

– зазначає видання.

Як показує інструмент FedWatch, ситуація на ринку змінилась так:

раніше 64% очікували зниження ставки ФРС;

тепер на це сподіваються лише 49%.

Важливо! Потрібно розуміти, що золото добре зростає саме в умовах низьких процентних ставок.

Варто відзначити, що знизився попит на фізичне золото на основних азійських ринках. Водночас знижки в Індії були найбільші за останні 5 місяців.

Що відбувається з цінами на інші дорогоцінні метали 14 листопада?