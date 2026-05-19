Золото стрімко дешевшає через зміцнення долара

Золото дешевшає. Ціна на цей метал падає, зокрема, на тлі зміцнення долара. Також свою роль зіграло збільшення побоювань щодо зростання рівня інфляції.

Як на ціну золота впливає підвищення процентних ставок?

Ціна на золото змінюється під впливом очікування підвищення процентних ставок, повідомляє Reuters.

Ми спостерігаємо зростання реальних ставок у багатьох країнах світу, і це насправді головним чином впливає на золото. Долар також зміцнився, це негативний фактор,

– наголосив аналітик Marex Едвард Меїр.

Зауважимо, побоювання, що інфляція може зрости, змушують Центробанки утримувати високі ставки. Адже таким чином регулятори хочуть ослабити ціновий тиск. Очікування зростання інфляції пов'язане з потенційним збільшенням цін на паливо, повідомляє Reuters.

Конфлікт на Близькому Сході триває. Відповідно, ціни на нафту утримуються на високому рівні. Окрім цього, на нафтовому ринку посилюється криза. Усі ці фактори впливають на вартість палива.

Важливо усвідомлювати, що золото є засобом захисту від інфляції. Проте на цей метал "тиснуть" високі процентні ставки.

Ринки зараз бачать дуже обмежені можливості для зниження ставок протягом більшої частини 2026 року, при цьому очікування зміщуються в бік без змін або посилення ставок пізніше протягом року,

– йдеться у повідомленні.

Які ще фактори впливають на ціну золота зараз?

Свою роль відіграло і підвищення дохідності 10-річних казначейських облігацій США. Вони наблизились до 10-річного максимуму.

Важливо! Потрібно розуміти, що підвищення дохідності казначейських облігацій збільшує альтернативну вартість утримання нерентабельного золота.

Зміцнення долара також впливає на золото. Адже воно стає дорожчим для власників інших валют.

Хоча аргументи на користь структурних інвестицій у золото залишаються здебільшого незмінними, короткострокові макроекономічні події створили складніший фон для цін. Як тільки негайний тиск, пов’язаний з енергетикою, почне послаблюватися, попит з боку центрального банку може знову стати більш домінуючим рушієм,

– сказав керівник відділу сировинної стратегії Saxo Bank Оле Хансен.

Як змінилась ціна на золото сьогодні?

Спотова вартість золота сьогодні впала на 1,5%. Тепер вона складає – 4 498,43 долара за унцію. Для розуміння, на початку сесії золото падало до найнижчого рівня, починаючи з 30 березня.

Ф'ючерси на золото в США з постачанням в червні сьогодні впали на 1,2%. Тобто, до – 4 502,90 долара за унцію.

Як змінились ціни на інші дорогоцінні метали?