Новий стрибок золота: метал росте на тлі домовленостей Ірану та США

Вартість золота продовжила збільшуватись. Ціна на цей метал зростає саме через те, що США та Іран домовились укласти попередню мирну угоду.

Чому росте ціна на золото?

Попередня мирна угода між США та Іраном ослабила надію, що підвищення ставки ФРС відбудеться, повідомляє Reuters.

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Зауважимо, усі деталі угоди між США та Іраном та США ще невідомі. Проте наразі обидві країни готуються дотримуватися режиму припинення вогню. Протягом 60 днів. За цей час перемовники Вашингтона та Тегерану мають домовитись про низку питань. Зокрема, обговорити ядерну програму Ірану.

З пізнього четверга ціни на золото добре зростають завдяки новинам з Ірану. Я думаю, що це ейфорійне зростання може тривати ще кілька днів, кульмінацією якого стане церемонія підписання у п'ятницю,

– наголосив аналітик Marex Едвард Меїр.

Наразі ринок не очікує, що ставки цьогоріч знизяться. Якщо спиратися на інструмент CME FedWatch:

в грудні підвищення ставки в США очікували 57%;

а після новин про мирну угоду, ця кількість зросла до 70% ще на минулому тижні.

Наразі ринок чекає на коментарі представників ФРС. Зокрема, нового голови – Кевіна Ворша.

Ринки очікують, що цього року не буде зниження ставок. Якщо Ворш сигналізує про те, що хоча б одне зниження може бути розглянуто пізніше цього року, долар має ще більше знизитися, і ми можемо побачити чергове зростання золота,

– наголосив Меїр.

Тепер долар тримається поблизу 10-денних мінімумів. Відповідно, злитки у американській валюті стали дешевшими для власників інших валют.

Водночас можлива і інша ситуація. Підвищенні ставки тиснуть на золото. Фактично, через таку ситуацію, цей метал втрачає свою привабливість, адже він не приносить прибутки.

Як змінилась ціна на золото 16 червня 2026 року?

Спотова ціна золота збільшилась на 0,3%. Вона зросла до 4 317,43 долара за унцію.

Ф'ючерси на золото в США з поставкою в серпні, своєю чергою, знизились на 0,3%. Вони впали до 4 338,70 долара за унцію.

Що відбувається з цінами на інші дорогоцінні метали 16 червня 2026 року?