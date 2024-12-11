Ціна на золото перетнула важливу психологічну позначку

Ціни на золото перетнули важливу позначку на ринку. На дорогоцінний метал впливають відразу кілька факторів.

Ціни на золото перетнули важливу психологічну позначку

У середу, 11 грудня, золото знову зросло в ціні. Ба більше, дорогоцінний метал перетнув важливу психологічну позначку. Про це пише 24 Канал з посиланням на товарну біржу в Чикаго.

Варте уваги Долар відчутно подорожчав, тоді як його головні конкуренти падають в ціні

Йдеться про те, лютневі ф'ючерси на золото подорожчали 0,65% до 2703,4 долара за унцію. Золото вперше з листопада піднялося в ціні вище 2700 доларів за унцію.

Загалом золото дорожчає третій день поспіль на ринку. Ціна на дорогоцінний метал зростає через напруженість на Близькому Сході та очікування щодо нового засідання Федеральної резервної системи США, яка пройде у грудні.