Скільки коштує золотий брухт

Нацбанк опублікував оновлене розпорядження щодо актуальних цін. Тож громадянам насамперед варто звернути увагу на пробу.

Станом на середу, 27 серпня, розцінки (без ПДВ) такі:

для виробу, що має 333 пробу, ціна за грам – 2 161,96 гривні;

375 пробу – 2 434,64 гривні за грам;

500 пробу – 3 246,19 гривні за грам;

583 пробу – 3 785,06 гривні за грам;

585 пробу – 3 798,04 гривні за грам;

750 пробу – 4 869,29 гривні за грам;

900 пробу – 5 843,14 гривні за грам;

999 пробу – 6 485,89 гривні за грам.

Корисно! Проба золота показує, скільки чистого дорогоцінного металу міститься у сплаві. Наприклад, у звичній 585 пробі його частка становить 58,5%, у 750 пробі – 75%, а 999 проба відповідає практично чистому золоту. Решту складають інші метали, які впливають, зокрема, на міцність і колір виробу.

Скільки коштує банківське золото

Окремі правила діють для банківських металів. На відміну від ювелірних прикрас, тут ідеться про золото найвищої проби, яке купують і продають у вигляді зливків та монет. Його вартість визначається насамперед актуальними котируваннями:

золото найвищої категорії – 6 557,96 гривні за грам (без ПДВ);

золото, яке потребує доведення його визнаними виробниками до визначених стандартів якості, – 6 538,29 гривні за грам;

золото, що не відповідає вимогам щодо якості банківських металів, – 6 492,38 гривні за грам.

Нагадаємо, останнім часом золото помітно дорожчає на світовому ринку. Зокрема, наприкінці серпня його вартість сягнула максимуму за понад три місяці, чому сприяв слабший долар.