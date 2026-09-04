Скільки коштує золотий брухт

Нацбанк опублікував оновлене розпорядження. Скільки вдасться отримати за золотий брухт, насамперед залежить від проби.

Станом на п'ятницю, 4 вересня, розцінки (без ПДВ) такі:

для виробу, що має 333 пробу, ціна за грам – 2 085,01 гривні;

375 пробу – 2 347,99 гривні за грам;

500 пробу – 3 130,65 гривні за грам;

583 пробу – 3 650,34 гривні за грам;

585 пробу – 3 662,86 гривні за грам;

750 пробу – 4 695,98 гривні за грам;

900 пробу – 5 635,17 гривні за грам;

999 пробу – 6 255,04 гривні за грам.

До слова, найпоширенішою для ювелірних прикрас в Україні вже традиційно є 585 проба – це означає, що у сплаві міститься 58,5% чистого золота. Решту становлять інші метали, які додають виробу міцності, а також впливають на його відтінок.

Скільки коштує банківський метал

Золото можна не лише здавати на брухт, а купувати як спосіб збереження капіталу. Для цього використовують банківські зливки або інвестиційні монети найвищої проби, вартість яких змінюється разом із котируваннями дорогоцінного металу. Наразі це:

6 324,55 гривні за грам – золото найвищої категорії;

6 305,58 гривні за грам – золото, яке потребує доведення його визнаними виробниками до визначених стандартів якості;

6 261,30 гривні за грам – золото, що не відповідає вимогам щодо якості банківських металів.

Нагадаємо, операції з інвестиційним золотом мають податкові особливості. Під час його придбання ПДФО та військовий збір не нараховують, оскільки така операція не створює для фізособи доходу, а постачання – звільнене від ПДВ, пояснював раніше 24 Каналу юрист ЮК "Приходько та партнери" Данило Віннік.