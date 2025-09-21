Обирайте правильно: яке золото найдорожче
- Найдорожче золото 999,9 проби називають банківським через його чистоту.
- Ціна на банківське золото станом на 19 вересня складала 4 815,07 гривні за грам.
Найдорожчим є золото 999,9 проби. Саме такий дорогоцінний метал називають банківським
Чому банківське золото найдорожче?
Банківське золото вважається найдорожчим саме через його "чистоту", пише 24 Канал.
Зверніть увагу! Реалізовується це золото у злитках та монетах.
Закупівельні ціни на банківське золото встановлює НБУ. Станом на 19 вересня вони були такі:
- банківське золото сягнуло – 4 815,07 гривні за грам;
- метал, що потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості – 4 800,62 гривні за грам;
- а от золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів – 4 766,92 гривні за грам.
За скільки можна купити золотий злиток зараз?
Кінцева вартість золотого злитка залежить від багатьох факторів, у тому числі й місця покупки. Зокрема, "Приватбанк" визначає, що чим більша вага золота, тим нижча ціна за грам.
Як змінювалась вартість золота у вересні 2025?
Станом на 1 вересня, вартість банківського золота була – 4 485,28 гривні за грам. Згодом ціна цього дорогоцінного металу лише зростала.
8 вересня цей метал встановив новий ціновий рекорд. 1 грам золота почав коштувати – 4 658,50 гривень.
Подорожчання цього металу продовжується. 15 вересня, вартість банківського золота склала – 4 793,06 гривні за грам.