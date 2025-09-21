Найдорожчим є золото 999,9 проби. Саме такий дорогоцінний метал називають банківським

Чому банківське золото найдорожче?

Банківське золото вважається найдорожчим саме через його "чистоту", пише 24 Канал.

Зверніть увагу! Реалізовується це золото у злитках та монетах.

Закупівельні ціни на банківське золото встановлює НБУ. Станом на 19 вересня вони були такі:

банківське золото сягнуло – 4 815,07 гривні за грам;

метал, що потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості – 4 800,62 гривні за грам;

а от золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів – 4 766,92 гривні за грам.

За скільки можна купити золотий злиток зараз? Кінцева вартість золотого злитка залежить від багатьох факторів, у тому числі й місця покупки. Зокрема, "Приватбанк" визначає, що чим більша вага золота, тим нижча ціна за грам.

Як змінювалась вартість золота у вересні 2025?