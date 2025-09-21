Укр Рус
21 сентября, 12:56
2

Выбирайте правильно: какое золото самое дорогое

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • Самое дорогое золото 999,9 пробы называют банковским из-за его чистоты.
  • Цена на банковское золото по состоянию на 19 сентября составляла 4 815,07 гривны за грамм.

Самым дорогим является золото 999,9 пробы. Именно такой драгоценный металл называют банковским

Почему банковское золото самое дорогое?

Банковское золото считается самым дорогим именно из-за его "чистоты", пишет 24 Канал.

Обратите внимание! Реализуется это золото в слитках и монетах.

Закупочные цены на банковское золото устанавливает НБУ. По состоянию на 19 сентября они были такие:

  • банковское золото достигло – 4 815,07 гривны за грамм;
  • металл, требующий доведения его признанными производителями до стандартов качества – 4 800,62 гривны за грамм;
  • а вот золото, которое не соответствует требованиям по качеству банковских металлов – 4 766,92 гривны за грамм.

За сколько можно купить золотой слиток сейчас?

Конечная стоимость золотого слитка зависит от многих факторов, в том числе и места покупки. В частности, "Приватбанк" определяет, что чем больше вес золота, тем ниже цена за грамм.

Как менялась стоимость золота в сентябре 2025 года?

  • По состоянию на 1 сентября, стоимость банковского золота была – 4 485,28 гривны за грамм. Впоследствии цена этого драгоценного металла только росла.

  • 8 сентября этот металл установил новый ценовой рекорд. 1 грамм золота начал стоить – 4 658,50 гривны.

  • Подорожание этого металла продолжается. 15 сентября, стоимость банковского золота составила – 4 793,06 гривны за грамм.