Усе через США та Китай: вартість золота відчутно змінилась

У понеділок вартість золота почала знижуватись. Ціна цього металу впала на 2% протягом сесії.

Як змінилась ціна на золото?

Вартість золота сягнула – 4 059,22 долара за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Золото почало дешевшати через сукупність факторів:

спадає напруження між США та Китаєм (незабаром лідери можуть укласти нову угоду про співпрацю);

готовність до зниження ставок ФРС (їх планують опустити на 25 базисних пунктів і ринок готовий до цих змін).

Нагадаємо! Минулого понеділка золото встановило історичний максимум – 4 381,21 долара за унцію, повідомляє Reuters.

Можлива торгівельна угода між США та Китаєм підтримує ризиковані активи та чинить тиск на золото, але нам також слід пам'ятати, що потенційно нижчі тарифи дозволять Федеральній резервній системі ще більше знизити ставки,

– наголосив аналітик UBS Джованні Стауново.

На вартість золота продовжать впливати очікування, відносно майбутньої зустрічі Трампа та Сі в Південній Кореї. Сьогодні ситуація дещо стабілізувалась через те, що Бессент зробив заяву про окреслення рамок майбутньої угоди.

Як змінились ціни на дорогоцінні метали 27 жовтня?