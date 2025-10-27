Все из-за США и Китая: стоимость золота ощутимо изменилась

В понедельник стоимость золота начала снижаться. Цена этого металла упала на 2% в течение сессии.

Как изменилась цена на золото?

Стоимость золота достигла – 4 059,22 доллара за унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Читайте также Этот драгоценный металл стремительно дешевеет: что случилось после октябрьского взлета цены

Золото начало дешеветь из-за совокупности факторов:

спадает напряжение между США и Китаем (вскоре лидеры могут заключить новое соглашение о сотрудничестве);

готовность к снижению ставок ФРС (их планируют опустить на 25 базисных пунктов и рынок готов к этим изменениям).

Напомним! В прошлый понедельник золото установило исторический максимум – 4 381,21 доллара за унцию, сообщает Reuters.

Возможная торговая сделка между США и Китаем поддерживает рискованные активы и оказывает давление на золото, но нам также следует помнить, что потенциально низкие тарифы позволят Федеральной резервной системе еще больше снизить ставки,

– отметил аналитик UBS Джованни Стауново.

На стоимость золота продолжат влиять ожидания, относительно предстоящей встречи Трампа и Си в Южной Корее. Сегодня ситуация несколько стабилизировалась из-за того, что Бессент сделал заявление об определении рамок будущего соглашения.

Как изменились цены на драгоценные металлы 27 октября?