Вдасться отримати багато: скільки сьогодні коштує золотий лом
- Вартість золотого брухту на 23 жовтня залежить від проби, наприклад, 333 проба коштує 1 761,93 гривні за грам, а 999 проба – 5 285,78 гривні за грам.
- Золото 750 проби містить 75% чистого золота і коштує 3 968,30 гривні за грам.
В понеділок вартість золота встановила новий рекорд. Згодом, ціна цього металу дещо знизилась. Сьогодні вартість золота знову почала рости.
Як змінилась вартість золотого брухту?
Світові тенденції вплинули і на вартість золотого брухту, повідомляє 24 Канал з посиланням на регулятора.
Закупівельні ціни НБУ 23 жовтня, залежно від проби такі:
- золото 333 проби – 1 761,93 гривні за грам
- 375 проби – 1 984,15 гривні за грам;
- 500 проби – 2 645,54 гривні за грам;
- 583 проби – 3 084,69 гривні за грам;
- 585 проби – 3 095,28 гривні за грам;
- 750 проби – 3 968,30 гривні за грам;
- 900 проби – 4 761,96 гривні за грам;
- 999 проби – 5 285,78 гривні за грам.
Зверніть увагу! Проба вказує на частку чистого золота у сплаві. Наприклад, якщо на виробі написано 750, то там – 75% цього дорогоцінного металу.
Що потрібно знати про ціни на золото зараз?
В понеділок золото сягнуло рекордного рівня – 4 381,21 долара за унцію. Сьогодні ціна цього металу дещо менша. 1 унція тепер коштує – 4 114,06 долара.
Дещо впала ціна на банківське золото. Закупівельна ціна НБУ складає – 5 344,52 гривні за грам.
Важливо! З початку року золото подорожчало на майже 57%.