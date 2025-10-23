Вдасться отримати багато: скільки сьогодні коштує золотий лом

В понеділок вартість золота встановила новий рекорд. Згодом, ціна цього металу дещо знизилась. Сьогодні вартість золота знову почала рости.

Як змінилась вартість золотого брухту?

Світові тенденції вплинули і на вартість золотого брухту, повідомляє 24 Канал з посиланням на регулятора.

Закупівельні ціни НБУ 23 жовтня, залежно від проби такі:

золото 333 проби – 1 761,93 гривні за грам

375 проби – 1 984,15 гривні за грам;

500 проби – 2 645,54 гривні за грам;

583 проби – 3 084,69 гривні за грам;

585 проби – 3 095,28 гривні за грам;

750 проби – 3 968,30 гривні за грам;

900 проби – 4 761,96 гривні за грам;

999 проби – 5 285,78 гривні за грам.

Зверніть увагу! Проба вказує на частку чистого золота у сплаві. Наприклад, якщо на виробі написано 750, то там – 75% цього дорогоцінного металу.

Що потрібно знати про ціни на золото зараз?

В понеділок золото сягнуло рекордного рівня – 4 381,21 долара за унцію. Сьогодні ціна цього металу дещо менша. 1 унція тепер коштує – 4 114,06 долара.

Дещо впала ціна на банківське золото. Закупівельна ціна НБУ складає – 5 344,52 гривні за грам.

Важливо! З початку року золото подорожчало на майже 57%.