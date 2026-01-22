Буде коштувати понад 5 тисяч доларів: цей метал зросте в ціні більше, ніж очікувалось раніше

Goldman Sachs змінив прогноз вартості золота. Очікується, що до кінця 2026 року цей метал сягне неочікуваних – 5 400 доларів за унцію.

Що буде з ціною на золото у 2026 році?

Раніше Goldman Sachs передбачав зростання вартості золота до 4 900 доларів за унцію у 2026 році, повідомляє Reuters.

Зауважимо, що ще в середу золото встановило рекорд – 4 887,82 долара за унцію. З початку року цей метал подорожчав на майже 11%, повідомляє Reuters.

Цікаво! У 2025 році золото подорожчало на понад 60%. Це найбільше річне зростання з 1979 року.

Чому ціна на золото так росте:

приватний сектор та Центробанки диверсифікують резерви на користь золота;

зростає геополітична нестабільність.

Ми припускаємо, що покупці з боку приватного сектору, які диверсифікують активи – їхні покупки хеджують глобальні політичні ризики та стали причиною позитивного сюрпризу для нашого прогнозу – не будуть ліквідовувати свої золоті позиції у 2026 році. Це фактично підвищує стартову точку нашого цінового прогнозу,

– повідомляється у брокерській записці в середу.

Брокер зауважив, що цьогоріч закупівлі золота Центробанками сягатимуть 60 тонн. Тобто, попит на безпечні активи лише зростатиме.

Як змінювалась ціна на золото раніше?