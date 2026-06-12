Золото стрімко падає: ціна нього металу сягнула неочікуваного мінімуму

Золото продовжує падати. Наразі цей метал прямує до двотижневого мінімуму. Він знижується, зокрема, на тлі того, що відбувається зі ставкою ФРС.

Чому падає ціна на золото?

На золото тисне імовірне підвищення процентних ставок, повідомляє Reuters.

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На наступному тижні має відбутися засідання ФРС. Вагомий вплив відіграло і те, що ціни на нафту залишаються на високому рівні.

Я думаю, що інфляція збережеться ще деякий час, навіть якщо ціни на нафту знизяться. Ми вже чули цю історію раніше, і є певний скептицизм,

– наголосив віцепрезидент і старший стратег з металів у Zaner Metals Пітер Грант.

Наразі ціни на нафту дещо знизились. Цьому сприяло те, що США та Іран можуть підписати меморандум про мир уже в цю неділю.

Золото було "під тиском" ще з початку конфлікту на Близькому Сході. Адже вагоме зростання цін на нафту сприяло збільшенню інфляції. Такі зміни вказують на те, що центробанки можуть зберегти високі процентні ставки.

Важливо! Вищі ставки тиснуть на золото.

Трейдери оцінюють ймовірність підвищення ставок у США до грудня у більш ніж 58%,

– повідомляє видання з посиланням на інструмент CME FedWatch.

Які ціни на золото 12 червня 2026 року?

Спотова ціна на золото впала на 0,2%. Вона знизилась до 4 205,39 долара за унцію.

Цікаво! З початку тижня золото впало на 2,9%.

Ф'ючерси на золото в США збільшились на 2,7%. Вони сягнули – 4 226,10 долара за унцію.

Які ціни на інші дорогоцінні метали?