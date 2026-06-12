Почему падает цена на золото?

На золото давит вероятное повышение процентных ставок, сообщает Reuters.

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На следующей неделе должно состояться заседание ФРС. Существенное влияние оказало и то, что цены на нефть остаются на высоком уровне.

Я думаю, что инфляция сохранится еще некоторое время, даже если цены на нефть снизятся. Мы уже слышали эту историю раньше, и есть определенный скептицизм,

– подчеркнул вице-президент и старший стратег по металлам в Zaner Metals Питер Грант.

В настоящее время цены на нефть несколько снизились. Этому способствовало то, что США и Иран могут подписать меморандум о мире уже в это воскресенье.

Золото находилось "под давлением" еще с начала конфликта на Ближнем Востоке. Ведь значительный рост цен на нефть способствовал увеличению инфляции. Такие изменения указывают на то, что центробанки могут сохранить высокие процентные ставки.

Важно! Более высокие ставки оказывают давление на золото.

Трейдеры оценивают вероятность повышения ставок в США до декабря в более чем 58%,

– сообщает издание со ссылкой на инструмент CME FedWatch.

Каковы цены на золото 12 июня 2026 года?

Спотовая цена на золото упала на 0,2%. Она снизилась до 4 205,39 доллара за унцию.

Интересно! С начала недели золото подешевело на 2,9%.

Фьючерсы на золото в США выросли на 2,7%. Они достигли – 4 226,10 доллара за унцию.

Каковы цены на другие драгоценные металлы?