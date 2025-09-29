З початку року золото відчутно подорожчало. Воно збільшилось в ціні на понад 40%. Зараз золото продовжує дорожчати, щобільше збільшується ціна і на інші дорогоцінні метали.

Як змінилась ціна на золото?

У понеділок золото вперше сягнуло 3 800 доларів за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Читайте також Криза лише посилюється: "просіла" одна з ключових галузей Росії

Спотова ціна на золото зранку сягнула – 3 816,79 долара за унцію. Рекорд склав – 3 819,59 долара за унцію.

Вартість золота почала зростати першочергово через:

збільшення очікувань, відносно зниження ставки Федеральною резервною системою;

побоювання щодо можливого припинення роботи уряду США, а отже і пошук "безпечних" активів.

Оскільки ФРС має намір ще більше знизити ставки протягом наступних шести місяців, я думаю, що для жовтого металу має бути більше потенціалу для зростання, орієнтуючись на рівень 3 900 доларів за унцію,

– наголосив аналітик UBS Джованні Стауново.

Потрібно розуміти, що золото "виграє" від нижчих процентних ставок. До того ж вартість цього металу зростає і на фоні геополітичної невизначеності.

Як змінилась вартість інших металів?

Спотова ціна на срібло збільшилась на 2,1%, сягнувши 46,94 долара за унцію. Вартість цього металу досягла 14-річного максимуму.

А от вартість платини зросла на 2,5%. Цей метал зараз коштує – 1 606,77 долара за унцію, це 12-річний максимум.

Срібло та метали платинової групи реагують на дві основні речі – зростання промислової активності через зниження ставок та вищі рівні запасів, оскільки країни прагнуть забезпечити собі достатню доступність у світі невизначеності ланцюгів поставок,

– наголосив незалежний аналітик Росс Норман.

Цікаво! Зріс в ціні і паладій. Він подорожчав на 0,7% і тепер коштує – 1 279,15 долара за унцію.

Що потрібно знати про золото?