Дорожчає не тільки золото: ці метали встановили новий історичний рекорд
- Золото досягло рекордної ціни 3 816,79 долара за унцію, зростаючи через очікування зниження ставок і геополітичну невизначеність.
- Срібло та платина також зросли в ціні.
З початку року золото відчутно подорожчало. Воно збільшилось в ціні на понад 40%. Зараз золото продовжує дорожчати, щобільше збільшується ціна і на інші дорогоцінні метали.
Як змінилась ціна на золото?
У понеділок золото вперше сягнуло 3 800 доларів за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Читайте також Криза лише посилюється: "просіла" одна з ключових галузей Росії
Спотова ціна на золото зранку сягнула – 3 816,79 долара за унцію. Рекорд склав – 3 819,59 долара за унцію.
Вартість золота почала зростати першочергово через:
- збільшення очікувань, відносно зниження ставки Федеральною резервною системою;
- побоювання щодо можливого припинення роботи уряду США, а отже і пошук "безпечних" активів.
Оскільки ФРС має намір ще більше знизити ставки протягом наступних шести місяців, я думаю, що для жовтого металу має бути більше потенціалу для зростання, орієнтуючись на рівень 3 900 доларів за унцію,
– наголосив аналітик UBS Джованні Стауново.
Потрібно розуміти, що золото "виграє" від нижчих процентних ставок. До того ж вартість цього металу зростає і на фоні геополітичної невизначеності.
Як змінилась вартість інших металів?
- Спотова ціна на срібло збільшилась на 2,1%, сягнувши 46,94 долара за унцію. Вартість цього металу досягла 14-річного максимуму.
- А от вартість платини зросла на 2,5%. Цей метал зараз коштує – 1 606,77 долара за унцію, це 12-річний максимум.
Срібло та метали платинової групи реагують на дві основні речі – зростання промислової активності через зниження ставок та вищі рівні запасів, оскільки країни прагнуть забезпечити собі достатню доступність у світі невизначеності ланцюгів поставок,
– наголосив незалежний аналітик Росс Норман.
Цікаво! Зріс в ціні і паладій. Він подорожчав на 0,7% і тепер коштує – 1 279,15 долара за унцію.
Що потрібно знати про золото?
Кількість золота у сплаві може позначатись по-різному. Найчастіше для цього в Україні використовують метричну систему (пробу). Також можна зустріти позначення частки чистого золота каратами.
Колір золотого виробу вказує на наявність у сплаві інших металів. Зокрема, світліший відтінок свідчить найчастіше про додавання срібла. А от червонуватий – міді.
Закупівельна вартість банківського золота в Україні зросла. Станом на 29 вересня, найчистіший метал, за даними НБУ, коштує – 4 950,37 гривні за грам.