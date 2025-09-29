Дорожает не только золото: эти металлы установили новый исторический рекорд
- Золото достигло рекордной цены 3 816,79 доллара за унцию, растет из-за ожиданий снижения ставок и геополитической неопределенности.
- Серебро и платина также выросли в цене.
С начала года золото ощутимо подорожало. Оно увеличилось в цене более чем на 40%. Сейчас золото продолжает дорожать, более того увеличивается цена и на другие драгоценные металлы.
Как изменилась цена на золото?
В понедельник золото впервые достигло 3 800 долларов за унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Спотовая цена на золото утром достигла – 3 816,79 доллара за унцию. Рекорд составил – 3 819,59 доллара за унцию.
Стоимость золота начала расти в первую очередь из-за:
- увеличения ожиданий, относительно снижения ставки Федеральной резервной системой;
- опасения относительно возможного прекращения работы правительства США, а следовательно и поиск "безопасных" активов.
Поскольку ФРС намерена еще больше снизить ставки в течение следующих шести месяцев, я думаю, что для желтого металла должно быть больше потенциала для роста, ориентируясь на уровень 3 900 долларов за унцию,
– отметил аналитик UBS Джованни Стауново.
Нужно понимать, что золото "выигрывает" от более низких процентных ставок. К тому же стоимость этого металла растет и на фоне геополитической неопределенности.
Как изменилась стоимость других металлов?
- Спотовая цена на серебро увеличилась на 2,1%, достигнув 46,94 доллара за унцию. Стоимость этого металла достигла 14-летнего максимума.
- А вот стоимость платины выросла на 2,5%. Этот металл сейчас стоит – 1 606,77 доллара за унцию, это 12-летний максимум.
Серебро и металлы платиновой группы реагируют на две основные вещи – рост промышленной активности из-за снижения ставок и более высокие уровни запасов, поскольку страны стремятся обеспечить себе достаточную доступность в мире неопределенности цепей поставок,
– отметил независимый аналитик Росс Норман.
Интересно! Вырос в цене и палладий. Он подорожал на 0,7% и теперь стоит – 1 279,15 доллара за унцию.
Что нужно знать о золоте?
Количество золота в сплаве может обозначаться по-разному. Чаще всего для этого в Украине используют метрическую систему (пробу). Также можно встретить обозначение доли чистого золота в золоте каратами.
Цвет золотого изделия указывает на наличие в сплаве других металлов. В частности, более светлый оттенок свидетельствует чаще всего о добавлении серебра. А вот красноватый – меди.
Закупочная стоимость банковского золота в Украине выросла. По состоянию на 29 сентября, самый чистый металл, по данным НБУ, стоит – 4 950,37 гривны за грамм.