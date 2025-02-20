Золото другий день поспіль фіксує рекорди на ринку: такої ціни ще не було
- Ціна золота зросла вище 2950 доларів за унцію через стійкий попит на активи-притулки на тлі глобальної невизначеності.
- Політика Дональда Трампа, включаючи введення мит на китайський імпорт і сталь, сприяє зростанню напруженості у світовій торгівлі.
- Золото встановило новий рекорд через геополітичну напруженість, зокрема через коментарі Трампа щодо України.
Золото зафіксувало ще один рекорд на біржі на тлі низки світових подій. Важливу роль відграє політика чинного президента США Дональда Трампа.
Чому золото зростає в ціні
Золото продовжує зростати в ціні та фіксувати рекорди, повідомляє 24 Канал з посиланням на Trading Economics. Дорогоцінний метал другий день поспіль зафіксував новий історичний рекорд.
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У четвер, 20 лютого, ціна золота зросла вище 2950 доларів за унцію. Одна з головних причин – стійкий попит на активи-притулки зріс на тлі глобальної невизначеності.
Перш за все йдеться про політику нового президента США.З моменту вступу на посаду Трамп запровадив 10% мита на китайський імпорт і 25% мита на сталь і алюміній. Він також попередив про намір запровадити додаткові мита на пиломатеріали, автомобілі, напівпровідники та фармацевтичну продукцію. На тлі цього зростає напруженість у світовій торгівлі.
Також зростає напруга на геополітичній арені. Зокрема, Трамп назвав президента України Володимира Зеленського "диктатором", закликавши його оперативно діяти для досягнення миру, а також попередив про потенційні ризики для України.
Попередній рекорд золота зафіксували на рівні 2 943,69 долара за тройську унцію. Тоді дорогоцінний метал злетів в ціні, оскільки перший раунд переговорів між США та Росією завершився без чіткого рішення, за словами аналітика Kedia Commodities.