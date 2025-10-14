За 2025 рік золото подорожчало на майже 57%. Своєю чергою срібло, зросло в ціні на понад 70%. Це вплинуло на закупівельні ціни регулятора.

Яка ціна банківського золота 14 жовтня?

Банківське золото, тобто те, яке має найвищу пробу має ціну – 5 396,86 гривні за грам, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Читайте також Протистояння триває: як дії Сі та Трампа впливають на світові акції

Інші закупівельні ціни змінились так:

золото, яке потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості, коштує – 5 380,67 гривні за грам;

а метал, який не відповідає вимогам щодо якості банківських металів – 5 342,89 гривні за грам.

Що відбувається з цінами на срібло?

Змінились і закупівельні ціни на срібло. Станом на сьогодні вони такі:

банківське срібло сьогодні подорожчало до – 68,24 гривні за грам;

своєю чергою, метал що не відповідає вимогам щодо якості, має дещо меншу ціну – 64,83 гривні.

Цікаво! Банківське золото має найвищу пробу, тобто – 999,9. Такий метал вважається найчистішим. Зазвичай він реалізується у вигляді монет та злитків.

Які ціни на дорогоцінні метали на світовому ринку?

Сьогодні золото сягнуло нового максимуму. Його максимальна ціна за унцію протягом сесії склала – 4 179,48 долара.

Срібло сягнуло рекордного значення – 53,60 долара за унцію 13 жовтня. А сьогодні цей метал подешевшав. Тепер ціна срібла за унцію – 52,27 долара

Зверніть увагу! Подорожчали сьогодні і інші метали. Платина зросла в ціні на 0,6%, вона тепер коштує – 1 654,65 долара за унцію. Паладій подорожчав на 0,2%. Він сягнув – 1 477,95 долара за унцію, зазначає Reuters.