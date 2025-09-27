Вартість золота зросла на більш як 40% з початку року. У вівторок цей метал встановив ціновий рекорд. Тоді унція коштувала – 3 790,82 долара.

Чому подешевшало золото? Зараз вартість золота за унцію знизилась і складає приблизно – 3 739,42 долара, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters. Читайте також Втратив 14 мільйонів, бо "вклався у крипту": шокуюча афера на Житомирщині Падіння ціни відбулося, зокрема, завдяки: Скороченню щотижневих заявок на допомогу з безробіття в США.

Зіграло роль й очікування ключових даних про інфляцію. Річ у тім, що така інформація може вплинути на подальші дії ФРС в корекції процентних ставок. Найбільшим короткостроковим ризиком для золота є вищий, ніж очікувалося, показник PCE. Якщо інфляція несподівано підвищиться, це може підвищити долар і тимчасово негативно вплинути на золото,

– наголосив віцепрезидент і старший стратег з металів у Zaner Metals Пітер Грант. Довідка: PCE – індекс цін на особисті споживчі витрати. Яка вартість банківського золота зараз? Перед вихідними НБУ встановив таку вартість банківського металу: безпосередньо банківське золото – 4 956,08 гривні за грам;

метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості – 4 941,21 гривні за грам;

метал, що не відповідає вимогам щодо якості банківських металів – 4 906,52 гривні за грам. Як змінилась ціна банківського золота у вересні? Як повідомляє Нацбанк, станом на 1 вересня, банківський метал (найвищої якості) мав ціну – 4 485,28 гривні за грам. А уже 2 числа він сягнув – 4 569,61 гривні за грам.

Через тиждень 8 вересня вартість золота була відчутно більше. Грам цього дорогоцінного металу почав коштувати – 4 658,50 гривні за грам.

15 числа стався новий стрибок. Золото сягнуло – 4 793,06 гривень за грам.