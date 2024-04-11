Як змінилися позиції долара за 10 квітня

Торги у середу, 10 квітня, Індекс долара США завершив на рівні 105,25. Згідно з даними Yahoo!Finance. При цьому у другій половині дня цей показник зріс на 1,07% до 105,20 та був на шляху до найбільшого денного приросту з березня 2023 року. Ще раніше під час торгової сесії індекс досягнув пікового рівня з листопада, інформує Reuters.

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Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35;

цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє видання CNBC.

Варто додати, що за перші три місяці поточного року Індекс долара США зріс майже на 3%. Тоді як минулий тиждень цей показник завершив "у мінусі", але торги з понеділка по п'ятницю були дуже турбулентними.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.