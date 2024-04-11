Індекс долара США на 10 квітня досяг пікового значення та відзначився найбільшим денним приростом з березня 2023 року.
За останні 12 місяців індекс коливався від пікового рівня 107,35 до найслабших позицій на рівні 99,58.
Індекс долара США зріс майже на 3% протягом перших трьох місяців поточного року, хоча минулий тиждень завершився "у мінусі".
Долар вплинула позитивна динаміка та останні дані щодо інфляції в США, зміщення термінів можливого зниження ставок Федеральною резервною системою США та стурбованість чиновників щодо прогресу у боротьбі з інфляцією.
Останні зміни на ринку валют / Unsplash
Долар істотно подорожчав у середу на тлі важливих новин про інфляцію у США. Також на валюту вплинули очікування ринку та Федерального резерву. Більше про останні зміни – розповідаємо у матеріалі 24 Каналу.
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Як змінилися позиції долара за 10 квітня
Торги у середу, 10 квітня, Індекс долара США завершив на рівні 105,25. Згідно з даними Yahoo!Finance. При цьому у другій половині дня цей показник зріс на 1,07% до 105,20 та був на шляху до найбільшого денного приросту з березня 2023 року. Ще раніше під час торгової сесії індекс досягнув пікового рівня з листопада, інформує Reuters.
Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.