Вартість золота летить вниз: усе зовсім не так, як очікувалось раніше
- Вартість золота знизилася на 0,6% до 4 428,06 долара за унцію 8 січня 2026 року.
- На ціну золота впливають зміцнення долара, геополітична нестабільність, та очікування публікації даних про зайнятість у США.
Ціна золота знижується. Цьому, зокрема, сприяє те, що інвестори готувалися до продажу ф'ючерсів, пов'язаних із перестановкою товарних індексів. Важливу роль відіграло і зміцнення долара.
Чому знижується вартість золота 8 січня 2026 року?
Вартість золота сьогодні впала на 0,6%. Ціна цього металу склала – 4 428,06 долара за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Ціна золота досягла рекордного значення 26 грудня 2025 року. Тоді вартість цього металу була на рівні – 4 549,71 долара за унцію, повідомляє Reuters.
Золото та срібло залишаються під тиском, оскільки розпочинається щорічне перебалансування товарних індексів. Протягом наступних п'яти днів ф'ючерси на COMEX можуть продатися на суму від 6 до 7 мільярдів доларів за кожен метал,
– вказав керівник відділу товарної стратегії Saxo Bank Оле Хансен.
Які ще фактори впливають на ціну золота зараз:
- геополітична нестабільність (зокрема, конфлікт між США та Венесуелою);
- долар коливається поблизу помісячного максимуму;
- очікування даних, відносно ринку праці у США.
Зараз інвестори очікують публікацію даних про зайнятість у несільськогосподарському секторі США. Адже таким чином стане більш очевидною монетарна політика. Нагадаємо, аналітики очікують, що ставка ФРС може бути знижена двічі у 2026 році.
Ціна на золото досягне 5000 доларів за унцію в першій половині 2026 року через геополітичні ризики та зростання фіскальних боргів, а ціна на срібло торгуватиметься в діапазоні від 58 до 88 доларів у 2026 році через дефіцит пропозиції, високий інвестиційний попит та високі ціни на золото,
– прогнозує HSBC.
Як змінились ціни на інші дорогоцінні метали сьогодні?
Вартість срібла сьогодні знизилась на 3,2%. Ціна цього металу склала – 75,64 долара за унцію.
Ціна платини знизилася на 4,2%. Вартість цього металу склала – 2 211,94 долара за унцію.
Паладій також подешевшав. Ціна такого металу знизилась на 2,4%, тепер він коштує – 1 721,61 долара за унцію.