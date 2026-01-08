Вартість золота летить вниз: усе зовсім не так, як очікувалось раніше

Ціна золота знижується. Цьому, зокрема, сприяє те, що інвестори готувалися до продажу ф'ючерсів, пов'язаних із перестановкою товарних індексів. Важливу роль відіграло і зміцнення долара.

Чому знижується вартість золота 8 січня 2026 року?

Вартість золота сьогодні впала на 0,6%. Ціна цього металу склала – 4 428,06 долара за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Читайте також Два сценарії для нафти: що буде з цінами, якщо Венесуела скоротить або збільшить видобуток

Ціна золота досягла рекордного значення 26 грудня 2025 року. Тоді вартість цього металу була на рівні – 4 549,71 долара за унцію, повідомляє Reuters.

Золото та срібло залишаються під тиском, оскільки розпочинається щорічне перебалансування товарних індексів. Протягом наступних п'яти днів ф'ючерси на COMEX можуть продатися на суму від 6 до 7 мільярдів доларів за кожен метал,

– вказав керівник відділу товарної стратегії Saxo Bank Оле Хансен.

Які ще фактори впливають на ціну золота зараз:

геополітична нестабільність (зокрема, конфлікт між США та Венесуелою);

долар коливається поблизу помісячного максимуму;

очікування даних, відносно ринку праці у США.

Зараз інвестори очікують публікацію даних про зайнятість у несільськогосподарському секторі США. Адже таким чином стане більш очевидною монетарна політика. Нагадаємо, аналітики очікують, що ставка ФРС може бути знижена двічі у 2026 році.

Ціна на золото досягне 5000 доларів за унцію в першій половині 2026 року через геополітичні ризики та зростання фіскальних боргів, а ціна на срібло торгуватиметься в діапазоні від 58 до 88 доларів у 2026 році через дефіцит пропозиції, високий інвестиційний попит та високі ціни на золото,

– прогнозує HSBC.

Як змінились ціни на інші дорогоцінні метали сьогодні?