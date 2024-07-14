Акції Tesla злетіли в ціні майже на 50% попри тривожні сигнали

У першій половині липня 2024 року акції Tesla стрімко зростали в ціні. Проте існує нюанс, який свідчить, що цінове ралі є необґрунтованим.

Усі попередні ралі акцій Tesla були підкріплені зростанням прибутків компанії. Проте наразі ситуація інша.

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Що відбувається з акціями Tesla на біржі

Для розуміння за перші 11 днів липня акції Tesla зросли на 44%. На думку інвесторів, цей сплеск пов'язаний з очікуваннями щодо майбутньої технології самокерованого таксі Tesla.

, що за останній місяць цінні папери Tesla подорожчали майже на 40%, а з початку року – впали в ціні на 0,10%, згідно з даними Market Watch

Ілон Маск планує представити нову технологію уже 8 серпня. Крім того, вони очікують, що завдяки цьому позиції виробника електрокарів як лідера у сфері штучного інтелекту стануть сильнішими.

З іншої сторони, деякі показники суперечать оптимістичним очікуванням. Зокрема, прибутки компанії Tesla можуть впасти на 21% у 2024 році, тоді як зростання виторгу сповільниться до 2,2%. До того ж ринок електромобілів переживає спад.

Деякі експерти вважають, що акції Tesla подорожчали завдяки вірі в майбутні успіхи виробника електрокарів. Мовляв, це не пов'язано з реальними фінансовими показниками компанії.