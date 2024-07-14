Акции Tesla взлетели в цене почти на 50% несмотря на тревожные сигналы

В первой половине июля 2024 года акции Tesla стремительно росли в цене. Однако существует нюанс, который свидетельствует, что ценовое ралли является необоснованным.

Все предыдущие ралли акций Tesla были подкреплены ростом прибыли компании. Однако сейчас ситуация другая.

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Что происходит с акциями Tesla на бирже

Для понимания за первые 11 дней июля акции Tesla выросли на 44%. По мнению инвесторов, этот всплеск связан с ожиданиями относительно будущей технологии самоуправляемого такси Tesla.

, что за последний месяц ценные бумаги Tesla подорожали почти на 40%, а с начала года – упали в цене на 0,10%, согласно данным Market Watch

Илон Маск планирует представить новую технологию уже 8 августа. Кроме того, они ожидают, что благодаря этому позиции производителя электрокаров как лидера в сфере искусственного интеллекта станут сильнее.

С другой стороны, некоторые показатели противоречат оптимистическим ожиданиям. В частности, прибыли компании Tesla могут упасть на 21% в 2024 году, тогда как рост выручки замедлится до 2,2%. К тому же рынок электромобилей переживает спад.

Некоторые эксперты считают, что акции Tesla подорожали благодаря вере в будущие успехи производителя электрокаров. Мол, это не связано с реальными финансовыми показателями компании.