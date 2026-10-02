Скільки платять за старий автомобільний акумулятор

Ціна старого акумулятора залежить передусім від його типу, конструкції та ваги, пише GetScrap. Станом на 23 вересня 2026 року середня ціна прийому автомобільних акумуляторів в Україні становила близько 22 гривень за кілограм. За останній рік середня ціна такого брухту змінювалася, а у вересні вона досягла одного з найвищих показників 2026 року.

Для розуміння потенційної суми можна взяти звичайний автомобільний акумулятор на 60 А·год. Такі батареї можуть важити близько 15 кілограмів: наприклад, вага однієї з актуальних моделей становить 15,5 кілограма, а іншої – 15 кілограмів.

Якщо здати акумулятор вагою 15 кілограмів за середньою ціною 22 гривні за кілограм, можна отримати близько 330 гривень. За АКБ вагою 15,5 кілограма сума становитиме приблизно 341 гривню.

Водночас 22 гривні за кілограм – це орієнтир саме для автомобільних акумуляторів, а не гарантована виплата в кожному пункті прийому. За даними моніторингу ринку, ціна може відрізнятися залежно від виду батареї: для свинцевих АКБ у пластиковому корпусі наводиться середній показник близько 21,60 – 25 гривень за кілограм, тоді як залиті акумулятори можуть приймати дешевше.

Важливо! Тому перед здачею старого акумулятора варто перевірити кілька пунктів прийому. Навіть невелика різниця в ціні за кілограм при здачі важкої батареї може вплинути на кінцеву суму.

Чому за різні акумулятори платять по-різному

Різниця у вартості пояснюється тим, що акумулятори мають різну конструкцію та містять різну кількість матеріалів, які можна повернути у виробничий цикл. Найчастіше йдеться про свинець, пластик та інші компоненти батареї.

Зверніть увагу! За актуальними даними, середня ціна свинцевих АКБ у пластиковому корпусі може становити близько 25 гривень за кілограм, тоді як для акумуляторів в ебонітовому корпусі показник значно нижчий. Залиті акумулятори також можуть приймати дешевше – близько 14,74 гривні за кілограм у наведеному моніторингу.

Таким чином, за звичайну автомобільну батарею вагою близько 15 кілограмів можна орієнтуватися на кількасот гривень. Точна сума залежатиме від того, за якою ціною конкретний пункт прийме АКБ і до якої категорії його віднесуть.

Важливо також правильно поводитися зі старою батареєю. Відпрацьовані свинцеві акумулятори належать до небезпечних відходів: у Національному переліку відходів вони мають код 16 06 01* як свинцеві батареї.

Важливо! Закон України "Про управління відходами" встановлює, що небезпечні відходи мають збиратися, перевозитися та оброблятися безпечно для людей і довкілля. Зокрема, їх не можна передавати суб'єктам господарювання, які не мають відповідних дозволів та ліцензії на управління небезпечними відходами.

Тому старий акумулятор краще не розбирати самостійно та не виливати з нього електроліт. Безпечніший варіант – здати батарею до пункту, який займається прийомом та подальшою переробкою таких відходів.

Раніше ми писали, що наприкінці вересня ціна нержавіючої сталі на брухт в Україні залежала передусім від її складу. Станом на 26 вересня діапазон вартості нержавійки різних категорій становив приблизно 9,50 – 22,60 гривні за кілограм.