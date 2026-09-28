Скільки дають за кілограм нержавійки

Наприкінці вересня ціна нержавіючої сталі на брухт в Україні залежить передусім від її складу. За даними агрегатора цін GetScrapEx, станом на 26 вересня діапазон вартості нержавійки різних категорій становить приблизно 9,50–22,60 гривні за кілограм.

Найбільше значення має вміст нікелю у сплаві. Наприклад, для нержавіючої сталі з вмістом нікелю 10% і більше середня ціна на кінець вересня становила 22,60 гривні за кілограм, а актуальний діапазон пропозицій – від 15 до 30 гривень за кілограм.

Зауважте! За окремими пунктами прийому ціна може бути ще іншою. Зокрема, у вересні фіксувалися пропозиції близько 15–30 гривень за кілограм для нержавійки з різним вмістом нікелю. Тому перед здачею металу варто порівняти кілька пунктів прийому, адже різниця у вартості навіть одного кілограма може бути суттєвою.

Окремо приймають стружку нержавіючої сталі. Її ціна зазвичай нижча, ніж вартість цілісного металу: у доступних пропозиціях вона може становити близько 14 гривень за кілограм, хоча конкретна сума залежить від пункту прийому та характеристик брухту.

Таким чином, універсальної ціни на нержавійку немає. Один і той самий метал у різних пунктах прийому може оцінюватися по-різному, тому опубліковані прайси варто сприймати саме як орієнтир.

Від чого залежить ціна нержавійки

Одним із головних факторів є вміст нікелю. Чим його більше у сплаві, тим вищою може бути ціна брухту. Саме тому пункти прийому розділяють нержавіючу сталь на окремі категорії та можуть встановлювати для них різні тарифи.

Важливим є і стан металу. Чистий та відсортований брухт зазвичай простіше оцінити та переробити, тоді як наявність сторонніх матеріалів, забруднення або домішок може вплинути на остаточну ціну.

Також значення має обсяг металу. Для невеликої кількості брухту діятиме стандартний тариф пункту прийому, тоді як за великі партії сторони можуть домовлятися про іншу ціну.

Важливо! Ще один фактор – ситуація на металургійному ринку. Вартість брухту залежить від попиту на сировину, цін на метали та потреб підприємств-переробників. Через це прайси пунктів прийому можуть змінюватися навіть протягом короткого періоду.

Для прикладу, середня ціна нержавійки з вмістом нікелю від 10% у вересні 2026 року становила 23,14 гривні за кілограм за 30-денним показником. У серпні середня ціна за цією категорією була 21,33 гривні, тобто протягом вересня спостерігалося зростання.

Тому перед здачею великої кількості нержавійки доцільно перевірити актуальні розцінки у кількох пунктах. Особливо це стосується металу з високим вмістом нікелю – різниця між пропозиціями за кілограм у такому випадку може помітно вплинути на загальну суму.

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