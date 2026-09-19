Скільки дадуть за акумулятор у вересні

Ціна акумулятора залежить насамперед від типу АКБ, розповідає 24 Канал.

Станом на вересень 2026 року середні ціни на різні види акумуляторного брухту в Україн, за даними Metalolom.biz.ua, є такими:

Вид акумулятора Середня ціна за 1 кілограм Діапазон цін АКБ пластик 22 гривень 21 – 22 гривні АКБ залиті 16,80 гривні 14 – 22 гривні АКБ ебоніт 16 гривень 15 – 17 гривень АКБ ТНЖ 15 гривень 15 гривень АКБ гелеві 12,11 гривні 5 – 17 гривень

Тобто за автомобільний акумулятор вагою, наприклад, 15 кілограмів можна отримати орієнтовно від 180 до понад 300 гривень, залежно від його типу та конкретного пункту прийому.

Чому ціни можуть відрізнятися

Пункти прийому оцінюють АКБ не просто за вагою. Значення також мають конструкція акумулятора, його тип і вміст матеріалів, які можна отримати під час переробки.

При цьому ціна може змінюватися навіть у межах одного міста. Тому перед здачею старого акумулятора варто порівняти кілька пунктів прийому, а не погоджуватися на першу запропоновану суму.

Навіщо здавати старий акумулятор

Утилізація АКБ має значення не лише для гаманця. Автомобільні акумулятори містять небезпечні компоненти, зокрема:

свинець;

електроліт.

Якщо батарею просто викинути на звалище й вона буде пошкоджена, небезпечні речовини можуть потрапити в ґрунт та навколишнє середовище.

Водночас акумулятор є джерелом цінної вторсировини. Матеріали, отримані під час переробки, можна повторно використовувати у виробництві.

Однак варто пам'ятати, що краще здавати акумулятор у тому стані, в якому він є, не намагаючись самостійно розбирати його чи видаляти електроліт. Це не принесе додаткових грошей, а може виявитись небезпечним.

Нагадаємо, що громадянам для здачі побутового брухту у пункті прийому достатньо пред'явити паспорт, ID-картку або електронний документ у "Дії". Тоді як до підприємців та ФОПів вимоги значно жорсткіші. Їм доведеться укласти договір купівлі-продажу та надати документи, які підтверджують походження металу.