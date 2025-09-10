Укр Рус
Фінанси Фінансові новини Не так вже й вигідно: яка справжня ціна срібла зараз
10 вересня, 08:00
Не так вже й вигідно: яка справжня ціна срібла зараз

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Ціна брухту срібла залежить від проби: від 19,31 грн за грам (375 проба) до 51,45 грн за грам (999 проба).
  • Банківське срібло коштує 54,21 грн за грам, а метал, який потребує доведення до стандартів якості – 51,50 грн за грам.

Вартість срібла значно менша ніж золота. Попри це, його усе ж можна вигідно здати. Йдеться, зокрема, про реалізацію лому через ломбард.

Скільки коштує брухт срібла зараз?

Ціна брухту срібла залежить від проби. Адже цей показник вказує на частку "чистого" металу у сплаві, пише 24 Канал з посиланням на НБУ

9 вересня вартість 1 граму срібла без ПДВ, залежно від проби, змінилась так:

  • 375 проба: 19,31 гривні за грам;
  • 500 проба: 25,75 гривні за грам;
  • 750 проба: 38,63 гривні за грам;
  • 800 проба: 41,20 гривні за грам;
  • 830 проба: 42,75 гривні за грам;
  • 875 проба: 45,06 гривні за грам;
  • 900 проба: 46,35 гривні за грам;
  • 916 проба: 47,17 гривні за грам;
  • 925 проба: 47,64 гривні за грам;
  • 960 проба: 49,44 гривні за грам;
  • 999 проба: 51,45 гривні за грам.

Лайфхак! Аби дізнатись точну кількість чистого срібла, завдяки пробі, можна поділити це значення на 10. Тоді ви отримаєте відповідний відсоток. Наприклад, якщо проба 750, кількість чистого срібла – 75%.

Яка ціна срібла у банку зараз?

Вартість срібла залежить від чистоти металу:

  • Банківське срібло зараз має ціну – 54,21 гривні за грам.
  • Банківське срібло, яке потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості – 51,50 гривні за грам.

Що відбувається з цінами на дорогоцінні метали зараз?

  • Золото продовжує дорожчати. З початку року воно вже зросло в ціні на майже 40%. Зараз вартість золота за унцію – 3 659 доларів.

  • Окрім золота значну вартість мають й інші метали. Зокрема, ціна германію складає орієнтовно 5 800 доларів за кілограм.

  • Станом на 4 вересня, вартість банківського срібла становила – 53,85 гривні за грам. А от ціна цього металу, що потребує доведення визнаними виробниками до стандартів якості складала – 51,16 гривні за грам.