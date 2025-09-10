Вартість срібла значно менша ніж золота. Попри це, його усе ж можна вигідно здати. Йдеться, зокрема, про реалізацію лому через ломбард.

Скільки коштує брухт срібла зараз?

Ціна брухту срібла залежить від проби. Адже цей показник вказує на частку "чистого" металу у сплаві, пише 24 Канал з посиланням на НБУ.

9 вересня вартість 1 граму срібла без ПДВ, залежно від проби, змінилась так:

375 проба: 19,31 гривні за грам;

500 проба: 25,75 гривні за грам;

750 проба: 38,63 гривні за грам;

800 проба: 41,20 гривні за грам;

830 проба: 42,75 гривні за грам;

875 проба: 45,06 гривні за грам;

900 проба: 46,35 гривні за грам;

916 проба: 47,17 гривні за грам;

925 проба: 47,64 гривні за грам;

960 проба: 49,44 гривні за грам;

999 проба: 51,45 гривні за грам.

Лайфхак! Аби дізнатись точну кількість чистого срібла, завдяки пробі, можна поділити це значення на 10. Тоді ви отримаєте відповідний відсоток. Наприклад, якщо проба 750, кількість чистого срібла – 75%.

Яка ціна срібла у банку зараз?

Вартість срібла залежить від чистоти металу:

Банківське срібло зараз має ціну – 54,21 гривні за грам.

Банківське срібло, яке потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості – 51,50 гривні за грам.

Що відбувається з цінами на дорогоцінні метали зараз?